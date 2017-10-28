بالصور.. احتراق جثة وإصابة اثنين في حادث تصادم مروع بمكة

نايف السالم(صدى):

تفحمت جثة سائق في احتراق سيارة نتيجة حادث تصادم بين ثلاثة سيارات وقع فجر اليوم، في العاصمة المقدسة، فيما أصيب اثنين آخرين، وتبحث الأدلة الجنائية للتعرف على الجثة مجهولة الهوية.

وكان قسم الحوادث بغرب العاصمة المقدّسة قد تلقى بلاغاً عن طريق العمليات الموحد (911)، بوقوع حادث مروري عبارة عن تصادم ثلاث سيارات؛ حيث انحرفت إحدى المركبات من نوع كورولا بقيادة شخص مجهول الهوية ولا يحمل إثباتات.

وقال المتحدث الرسمي باسم إدارة مرور العاصمة المقدّسة العقيد مهندس فوزي الأنصاري: انحراف مركبة الشخص المجهول بطريق الدائري الثالث وخروجها عن الجزيرة الوسطية إلى المسارات المعاكسة بالخط المتجه لمستشفى النور أدّى إلى اصطدامها بمركبتيْن واعتراض خط سيرهما.

وأضاف: أسفر الحادث عن وفاة السائق الأول بالموقع واحتراق مركبته بالكامل، وإصابة السائقين الثاني والثالث وحدوث تلفيات بالمركبتيْن، وحضر رجال الأدلة الجنائية، وتمّ تصوير الجثمان والمركبات لمعرفة هوية السائق المتوفى ومازال التحقيق جارياً.

