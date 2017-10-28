بالصور| رجل يدفن شقيقه ثم يلحق به بعد ساعات في المدينة المنورة
انتابت مواطن موجة حزن فور الانتهاء من دفن جثمان أخيه الأكبر حتى أُصيب بالإعياء وفارق الحياة بعده بساعات قليلة في المدينة المنورة.
وكان المواطن موسى أحمد أبو طالب الضابط المتقاعد بحرس الحدود قد قدم من جدة لتشييع جثمان شقيقه الأكبر محمد أحد منسوبي الأمن العام، وعقب الصلاة عليه بالمسجد النبوي ومواراة جثمانه الثرى دخل موسى في نوبة بكاء شديدة حزناً على شقيقه.
وأُصيب فور ذلك بحالة إعياء شديدة، نُقل على أثرها للمستشفى ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى لحق بأخيه ودُفن بجوار شقيقه بمقبرة بقيع الغرقد.
رعد ***[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 23 ساعة
الله يرحم امواتنا واموات المسلمين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 23 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله .الله يرحمــهم ويجــعل مثــواهــم الجــنه .
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اللهــــم آمــــــين يارب ألعالمين .
عاشق البر[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 23 ساعة
مافيه اقوى من فراق الاخ
والله ان الاخ لا تحس فيه الا عند فقدانه
M-512[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 21 ساعة
ماشاءالله الله يرحمهم الله يرزقنا حسن الخاتمة {وكل نفس ذائقة الموت}صدق الله العظيم.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يرحمهم جميع
ررر[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 21 ساعة
رحمهم الله جميعا ذهبو ونحن وراءهم ذاهبون .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 20 ساعة
رحمة الله عليهم
وعلى جميع موتى المسلمين.
العنااد[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يرحمهم ويرحم جميع اموات المسلمين
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ 16 ساعة
ياعمري يالشيبان 😥😥
الله يرحمكم جميعا
ويجمعكم في جنان الخلد يارب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 16 ساعة
اللــهم آمـــين ياربألعالمين .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 15 ساعة
لا حول ولاقوه الابالله الله يرحمهم ويجمعهم بجنته😢
مندبلتن تسبده[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يرحمهم وجيههم سمحه وطيبه ان شاءالله انهم من اهل الخير
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 12 ساعة
اللـــهم آمــــين يارب ألعالمين .
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إي والله إن وجيههم سمحه وطيبه ان شاءالله انهم من اهل الخير .
all[ عدد التعليقات: 3500 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يرحم امواتنا واموات المسلمين
جميل[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحمهم جميع
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمهم الله وغفر لهم