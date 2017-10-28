بالصور| رجل يدفن شقيقه ثم يلحق به بعد ساعات في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

انتابت مواطن موجة حزن فور الانتهاء من دفن جثمان أخيه الأكبر حتى أُصيب بالإعياء وفارق الحياة بعده بساعات قليلة في المدينة المنورة.

وكان المواطن موسى أحمد أبو طالب الضابط المتقاعد بحرس الحدود قد قدم من جدة لتشييع جثمان شقيقه الأكبر محمد أحد منسوبي الأمن العام، وعقب الصلاة عليه بالمسجد النبوي ومواراة جثمانه الثرى دخل موسى في نوبة بكاء شديدة حزناً على شقيقه.

وأُصيب فور ذلك بحالة إعياء شديدة، نُقل على أثرها للمستشفى ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى لحق بأخيه ودُفن بجوار شقيقه بمقبرة بقيع الغرقد.

