” بكتيل ” تطرح 9 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة بكتيل السعودية “ Bechtel ” ، المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع، 9 وظائف هندسية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مدير العقود (بوظيفتين / الرياض).

2- مشرف تكاليف أنظمة التحكم (الرياض).

3- مهندس مدني أول (الجبيل).

4- مهندس تركيب السكك الحديدية (الرياض).

5- مدير الأعمال المدنية (الرياض).

6- مهندس الأعمال المدنية (الرياض).

7- أخصائي تدريب- الموارد البشرية (الرياض).

8- مساعد إداري (الرياض).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط ” هنا ” .