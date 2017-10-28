أميرة إنجليزية ترتدي فستانين للزفاف يوم الفرح في سرية تامة

لندن(صدى):

كشفت مصادر مقربة من دوقة كامبريدج كايت ميدلتون، في تصريحات إعلامية، أن الدوقة لم ترتدِ خلال حفل زفافها في العام 2011 الفستان الأبيض المعروف فقط، حيث ارتدت أيضاً في ذلك الحفل فستاناً ثانياً لم تلتقط له الكثير من الصور، ولم يتحدث عنه محبو الموضة.

وأضاف المصدر ، أنها خلعت فستانها الشهير واستبدلته بفستان موقّع من سارة بورتون، وقد صمم من قماش الساتان الأبيض وزيّن بحزام مرصع بالماس ، لحضور حفل الاستقبال المسائي الذي أقيم للمناسبة.

وذكر، أنها فعلت ذلك بعد انتهاء مراسم الزفاف في وستمنستر وحفل الاستقبال النهاري، موضحاً أنها اختارت الفستان الثاني للقاء أكثر من 300 مدعو في قصر باكنغهام.

