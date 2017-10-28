جنرال إلكتريك تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة جنرال إلكتريك General Electric، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة بعدد من الشركات التابعة لها في كل من “ الرياض، وجدة، والدمام، والظهران ” .

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– تنفيذي دعم- سكرتير (الرياض): شهادة الدبلوم أو ما يعادلها في تخصص السكرتارية، أو المجالات الإدارية ذات الصلة.

– مهندس الخدمة الميدانية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

– مدير أول الخدمة النقدية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، ويفضل درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

– مهندس الخدمة الميدانية- الطيران (جدة): درجة البكالوريوس في مجال هندسي ذي الصلة.

– مدير موثوقية العميل الرئيسي (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، والكيميائية، والكهربائية، أو الصناعية)، ويفضل درجة الماجستير.

– أخصائي الدعم الفني (الظهران): درجة البكالوريوس في الهندسة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أكتوبر 2017م.

وقالت الشركة: إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ” هنا ” .