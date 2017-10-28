فوضى إقليم كتالونيا تدخل مباريات ريال مدريد في متاهة

ماجد محمد(صدى):

كثر الحديث اليوم السبت عن احتمالات تأجيل مباراة ريال مدريد ضد جيرونا، والمقرر إقامتها غداً الأحد، وذلك بعد إعلان البرلمان الكاتالوني استقلال الإقليم عن المملكة الإسبانية، فيما اهتمت صحف كاتالونيا بمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، مساء اليوم.

ومن صحيفة ماركا جاء العنوان على خلفية بيضاء دون أي صورة “ رحلة نحو المجهول ” ، مؤكدة أن ريال مدريد سيسافر إلى كاتالونيا لملاقاة جيرونا بالتدابير المعتادة، وهو لا يعلم إن كان الفريق سيخوض المباراة من عدمه، كما أكدت أن الحكومة الإسبانية وعدت بحل الأزمة واستمرار إقامة المباريات في موعدها تحسباً لأي فوضى في جدول المواعيد.

أما صحيفة آس فأكدت أن المباراة بين الفريقين ستقام في موعدها، بعد تأكيدات من عمدة جيرونا بأن التحولات التي تحدث في الإقليم لن تؤثر على موعد المباراة، كما اهتمت أيضاً بمواجهة منتخب إسبانيا لنظيره الإنجليزي في نهائي كأس العالم تحت 17 عاماً، مساء اليوم.