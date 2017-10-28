ABB بالرياض والدمام تطرح وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت مجموعة شركة ABB السعودية، المتخصصة بمجال التصنيع الرقمي وتكنولوجيا منتجات الطاقة والبنية التحتية، وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في فروع الشركة المنتشرة، وعدد من مشاريعها بمناطق المملكة، وفي كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مبيعات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الإلكترونية).

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 أكتوبر 2017م.

وأشارت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن للراغبين الدخول من ” هنا ” .