الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في البحرين

أبو ظبي(صدى):

أدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي الذي استهدف إحدى حافلات الشرطة في البحرين، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان اليوم، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة الأمن في مملكة البحرين، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين، في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الجبانة.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها لقيادة وشعب مملكة البحرين وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.