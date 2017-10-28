بالفيديو| فيفي عبده تزعم: ” أنا عملت تجارة مع الله علشان كدا أنا حلوة “

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، ظهرت خلاله وهي تتواصل مع جمهورها، وتجيب على كافة أسئلتهم واستفساراتهم.

وأجابت ” فيفي ” خلال الفيديو على سؤال إحدى الحاضرات، ما إن كانت أجرت عمليات تجميل أو لا؟ قائلة: يا منى أنا معملتش عمليات تجميل.. أنا عملت تجارة مع الله، وده سبب اللي انتي شايفاه ده .