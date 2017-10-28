بالفيديو| فيفي عبده تزعم: ” أنا عملت تجارة مع الله علشان كدا أنا حلوة “
شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، ظهرت خلاله وهي تتواصل مع جمهورها، وتجيب على كافة أسئلتهم واستفساراتهم.
وأجابت ” فيفي ” خلال الفيديو على سؤال إحدى الحاضرات، ما إن كانت أجرت عمليات تجميل أو لا؟ قائلة: يا منى أنا معملتش عمليات تجميل.. أنا عملت تجارة مع الله، وده سبب اللي انتي شايفاه ده .
Posted by Fifi Abdou on Friday, October 27, 2017
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 20 ساعة
استغفر الله العظيم هي عبيطه ولا تستعبط شوفي حالك وبعدين تكلمي
العرجاني[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 20 ساعة
الله لا يقبل الا طيب وانت …
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 20 ساعة
قولي قسم !!!
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ 19 ساعة
عجوز قريح
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5222 ] نشر منذ 18 ساعة
تجاره مع الله اتقي الله انتي روحي بس كل تجارتك تعري وهز الوسط وترقيص الابزاز توبي لله يافوزيه واعملي لاخرتك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 17 ساعة
بذمتك صادقه والا عم تمزحي؟😊😁 الله المستعان بس ولايبلانا ويهديك😊
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36745 ] نشر منذ 15 ساعة
طيب ياالام السلوقيه ,,
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1723 ] نشر منذ 10 ساعات
ههههههههههههههههه رغم كل سلبياتها بس تعجبني بشي واحد .. واثقه من نفسها ولاهمها شي😂💔
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 10 ساعات
هههههههههههههه. عظمه كبيره بـس لِسَه فيها مَـــــــــــــرَق .😊.
مطـــــــــــر الاســــــــود[ عدد التعليقات: 2095 ] نشر منذ 7 ساعات
اعوذ بالله من غضب الله , ان لم يكن لكي ذنب الا واحدا وهو انكي راقصةمع كل مايرافق ذلك من غي وعري , وفي ذلك مخالفة صريحة لكل ماجاء به الدين الاسلامي لكان ذلك كافيا ان يحكم عليكي بالفجور والفسوق والعصيان ومع ذلك نقول ان الله غفور رحيم فربما يعمل الانسان عملا واحدا قبل موته يجب ماقبله من عمل سيىء
زائر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
هذي مجنونة ومتخلفة