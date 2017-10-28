الاتحاد يسعى لجدولة بيتوركا لتفادي العقوبات

ماجد محمد(صدى):

يسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة حمد الصنيع، إلى جدولة مستحقات بيتوركا المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم، والبالغة تبلغ 600 ألف يورو، لتفادي أي عقوبات قد يتم توقيعها على فريق الكرة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” .

وسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم خصم 3 نقاط من رصيد اتحاد جدة مطلع العام الماضي، إثر متأخرات لم تدفع لمصلحة اللاعب الأرجنتيني داميان مانسو في عام 2008، وتخشى إدارة العميد تكرار السيناريو في أزمة بيتوركا.

هذا وكان بيتوركا قد تولى تدريب الاتحاد في الفترة من أكتوبر 2014 إلى يونيو 2015، وفي ديسمبر 2015 تولى قيادة الفريق من جديد، وتم الانتهاء من فترة ولايته الثانية في يونيو 2016.