الشرقية للاستقدام تطرح وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت الشركة الشرقية للاستقدام، وظائف هندسية وإداريّة شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول المشتريات- الخدمات الاستراتيجية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة الميكانيكية/ الكهربائية/ الصناعية).

– مهندس أنابيب: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: ” هنا. ” .