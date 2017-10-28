الشرقية للاستقدام تطرح وظائف هندسية وإدارية شاغرة
وفرت الشركة الشرقية للاستقدام، وظائف هندسية وإداريّة شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول المشتريات- الخدمات الاستراتيجية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة الميكانيكية/ الكهربائية/ الصناعية).
– مهندس أنابيب: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2017م.
وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: ” هنا. ” .
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