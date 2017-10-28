الشايع للتجارة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة الشايع الدولية للتجارة، وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة، وعدد من المتاجر التابعة لها بالمملكة، في كلٍّ من الرياض وجدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف خدمة عملاء وضيافة (الرياض).

– مقدم خدمة ضيافة (بوظيفتين /الرياض).

– مساعد مدير متجر (جدة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط ” هنا ” .