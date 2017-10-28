باكستان تدرس طلب سفارة المملكة بمبنى متعدد الطوابق

نايف السالم(صدى):

تدرس هيئة تنمية رأس المال الباكستانية، السماح لسفارة المملكة، ببناء مبنى متعدد الطوابق بالحي الدبلوماسي على غرار مبنى السفارة الأمريكية بإسلام آباد.

وأوضحت الهيئة أنها لا تزال تدرس طلب المملكة ببناء مبنى متعدد الطوابق بالحي الدبلوماسي على غرار مبنى السفارة الأمريكية، الذي تم تشييده عام 2012. مؤكدة أن المبنى السعودي المزمع مكون من سبعة طوابق ومرآب.

ورغم انتهاء السفارة الأمريكية من المبنى متعدد الطوابق عام 2012، إلا أنه كان سببًا في اعتراضات كثيرة بعد الانتهاء منها، لكونها الأعلى في الحي الدبلوماسي على الإطلاق، ما جعل جميع البنايات الوزارية الموجودة بالمنطقة تبدو ضئيلة بالمقارنة بها.

ولا يزال التباين الشديد بين البناية الأمريكية وجميع البنايات الوزارية الموجودة في المنطقة مصدر إزعاج للمسؤولين الباكستانيين. بحسب الموقع.

وتقدّمت السفارة السعودية، العام الماضي، بطلب الموافقة على السماح لها ببناء مبنى جديد لها مكون من مرآبين تحت الأرض ودور أرضي وتسع طوابق سكنية؛ حيث تمسكت السفارة بطلب الحصول على قرار الموافقة من الهيئة الباكستانية، إلا أن الهيئة لا تزال مترددة في القرار.

يذكر أن الحد الأقصى للبنايات المسموح بتشييدها بالمنطقة الدبلوماسية هو سبعة طوابق ومرآب واحد، إلا أن ظهور السفارة الأمريكية بعلو أكبر من المباني الوزارية الموجودة في المنطقة، تسبب في تغيير الحد الأقصى المسموح إلى خمسة طوابق ومرآب فقط لا غير، ولكن رئيس الوزراء الباكستاني لم يوافق رسميًّا على هذا التغيير في عدد الطوابق حتى الآن.