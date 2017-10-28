الجمارك السعودية تحبط تهريب أكثر من مليون حبة ” كبتاجون “

علي القحطاني(صدى):

تمكّنت الجمارك السعودية في منفذ البطحاء من إحباط تهريب (1,170,588) حبة كبتاجون كانت مُخبأة داخل مركبة قدِمت للجمرك.

وفي التفاصيل بين مدير عام جمرك البطحاء زياد البلوي، أنه أثناء الإجراءات الجمركية لأحدى المركبات عُثر على الكمية مُخبأة داخل أجزاء متفرقة من المركبة ” داخل تجاويف الديكورات الداخلية، وأسفل المقاعد الخلفية، وداخل الإطار الإحتياطي ” . مضيفاً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال : يُلاحظ من خلال هذه المحاولات التي تم إحباطها استغلال المهربين لكثير من أجزاء مركباتهم لمحاولة تمرير مثل هذه الممنوعات، إلا أن جهود رجال الجمارك السعودية تقف بالمرصاد.