تكليف رئيس جديد بمهام إقليم كتالونيا

مدريد(صدى):

تولى نائب الحكومة الإسبانية، سورايا ساينث دي سانتاماريا مهام رئيس إقليم كتالونيا كارلس بوغدمون الذي تقرر عزله عقب إعلان حكومته الاستقلال عن المملكة بشكل غير شرعي.

وجاء هذا القرار في نص المرسوم الملكي الذي ينظم عملية تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية المركزية لإعادة القانون في كتالونيا تطبيقاً للمادة رقم 155 من دستور البلد الأوروبي، التي تسمح لمدريد بتولي مهام الإقليم ذاتي الحكم.

ويقضي هذا المرسوم الذي نشر فجر اليوم في الصحيفة الرسمية، بتولي رئيس الحكومة الإسبانية لمهام رئيس كتالونيا، بينما تحدد إحدى فقراته أنه سيكلف نائبته بتولي هذه المهام بموجب لوائح الحكومة. وتسمح هذه اللوائح بأن يوكل رئيس الحكومة بعض المهام للنائب أو للوزراء.