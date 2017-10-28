أسرار جديدة في حياة الفتاة المتزوجة من نفسها منذ عامين

متابعات(صدى):

أعلنت الشابة التي تزوّجت من نفسها، صوفي تانر، خلال استضافتها بإحدى حلقات برنامج على شاشة ” آي. تي. في ” ، أنّها ومنذ 5 أشهر على علاقة بروري باريت، الذي قال إنّه ” متزوّج من نفسه أيضاً ” .

وقالت صوفي، إنّها ” خدعت روحها بهذا القرار، بعدما تعهدت لنفسها بالحب والتكريم ” ، مشيرةً إلى أنّ ” الزواج الذاتي لا يعني رفض العلاقات المفيدة مغ الآخرين، بل العلاقات السيئة معهم ” .

وعن الطلاق في ” الزواج الذاتي ” ، أوضحت أنّ ” هذا الزواج يتعلق بالالتزام مع النفس، والطلاق ليس خيارا مطروحاً ” .