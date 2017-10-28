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أسرار جديدة في حياة الفتاة المتزوجة من نفسها منذ عامين

أسرار جديدة في حياة الفتاة المتزوجة من نفسها منذ عامين
متابعات(صدى):

أعلنت الشابة التي تزوّجت من نفسها، صوفي تانر، خلال استضافتها بإحدى حلقات برنامج على شاشة ” آي. تي. في ” ، أنّها ومنذ 5 أشهر على علاقة بروري باريت، الذي قال إنّه ” متزوّج من نفسه أيضاً ” .

وقالت صوفي، إنّها ” خدعت روحها بهذا القرار، بعدما تعهدت لنفسها بالحب والتكريم ” ، مشيرةً إلى أنّ ” الزواج الذاتي لا يعني رفض العلاقات المفيدة مغ الآخرين، بل العلاقات السيئة معهم ” .

وعن الطلاق في ” الزواج الذاتي ” ، أوضحت أنّ ” هذا الزواج يتعلق بالالتزام مع النفس، والطلاق ليس خيارا مطروحاً ” .


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28 تعليق

[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 23 ساعة

سوت دعايه لنفسها تبغى رجال وجها

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 23 ساعة

متزوجِــــةٍ مِـــن نفسها كــــيف .؟؟؟. طــــــيب وذاك شِـــــسموه مالِـــها حـاجـــــتِن بــــــــــوه .😂😁😊😅.

[ عدد التعليقات: 12296 ] نشر منذ 23 ساعة

ههههههههه

[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 23 ساعة

الله لايبلاناومبروك عليك نفسك😁😊

[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 22 ساعة

يعني اذا تبي تطلق نفسها من نفسها

لازم ترسل رساله نصية قصيرة عبر هاتفها المتحرك

تبلغ فيها نفسها بطلاقها من نفسها

وبعد يومين تشنري ورقه من اي مكتبه قريبه لبيتهم

وتكتب بالورقة انا طالق وترسل لنفسها ورقة طلاق رسمية

— ًًً.. يادافـع البلا هـاي اشلون تـرهـم هـاي ؟ .. ًًً–
ههههههههههههههههههههههههههاااي

O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d

[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 22 ساعة

يعني اذا تبي تطلق نفسها من نفسها

لازم ترسل رساله نصية قصيرة عبر هاتفها المتحرك

تبلغ فيها نفسها بطلاقها من نفسها

وبعد يومين تشتري ورقه من اي مكتبه قريبه لبيتهم

وتكتب بالورقة انا طالق وترسل لنفسها ورقة طلاق رسمية

— ًًً.. يادافـع البلا هـاي اشلون تـرهـم هـاي ؟ .. ًًً–
ههههههههههههههههههههههههههاااي

O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d

[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 22 ساعة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 22 ساعة

ياحــي الله حبيب قلبي ابوفهد الحبلاني العنزي ــ ..
.
الله يســتر لا حبيبنا أبـوخـلــيف يقــرا الخَبــــر ويتــزوج نَفســــــــه .ههههههههه.😅😊😂.

[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 16 ساعة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 16 ساعة

عساها دوووووووووووووووووووم هالضحكه

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 16 ساعة

يـخــــوي اخصائي فاضي تِقــــول وش فــــــيه زواج ذاتـــــــي .⁉️.
.
زواج ذاتــــــــــــــــــــــي يعنــــــــــي مَهــــــــــــــــنى مــــاخـــــــــــــــــوذ .😊.
.
هـــــآآآآآآآآآآآآآآآآه وشـــرايـــك بالــــــــزواج مِــــن غـــــــــــــيره .❓.
.
جاوب وإلاراح أدعـى عــلاك تتـزوج ذاتي وَتَنام وَحــدِك ولا تِحاتي .😄😂😜.

[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 16 ساعة

اجل متزوجه نفسها …

اجانب مدري تسيف يفكروون اصلا ….. لكن شكلها مالقت احد قالت اتزوج نفسي

[ عدد التعليقات: 36746 ] نشر منذ 15 ساعة

الحمد لله على نعمة العقل ,,

[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 14 ساعة

هلا وغلا اخوي راعي الددسن

ابشرك أبـوخـلــيف من زمان متزوج ظلاله

واليوم يوم قرأ الخَبـر يقول هذي خبله اللي تزوج نفسها

شلون اذا عصبت راح تضري نفسها هالخبله ؟

لكن لو انها سوت مثلي ومتزوجه ظلالها احسن

اذا عصبت تضرب ظلالها ولا يصير فيها شي هالخبله

ههههههههههههههههههههههههههاااي

[ عدد التعليقات: 1723 ] نشر منذ 10 ساعات

احسن لها تريح دماغها هههههههههههه 😅

[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 6 ساعات

شغل شغل بزنس

دعايه وشهره وضجه اعلاميه

[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 6 ساعات

ثلثين شباب وفتيات العالم كله تقريبا متزوجين انفسهم -لين مايكتب الله لهم نصيب-المشكله ولا اي احد منكم فهم السالفه-

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههه. يحبيبي..,ااالسحاب؛..
.
فهـــــــمت قَصـــــدِك.😊.والله إنَــــــك جِبتـــها .👍🏽😅🤔🤔😁😊😊😊.
هههههههههههههههههههههههههههههه.هههههههههههههههههههههههههههههه.

[ عدد التعليقات: 2695 ] نشر منذ 1 ساعة

شبت فيها المحنه ههههههههههاي
قامت ظرطت في التانكي

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 39 دقيقة

هههههههه. يخوي.. سعد العوني..
.
أجَــــــل قامــــــــت ظـــــرطَــــــــــت فــــي التــانكـــــــي .؟؟.
.
أحســـــــن عشــــان يكون ألصوت📢 رنان وألنور🔆 يبرق بِقـــوه .😊😁😅😂.

[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 28 دقيقة

هاه🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 كيف يا السحاب ومتى تزوجوا وانا مادريت ولاحضرت ولاقريت الخبر هنا

[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 17 دقيقة

ههههههههه يسعدك ربي
مادام تزوجوا انفسهم اكيد يكون زواج سري
على شان هيك يطلقون على زواجهم (العاده——) —مفهوووم

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