العثور على مقبرة جماعية تضم العشرات من قيادات الجيش العراقي

بغداد(صدى):

عثرت القوات العراقية على مقبرة جماعية، ضمت 50 جثة تعود لعناصر من الجيش والشرطة داخل قضاء الحويجة.

وأضافت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن تنظيم داعش أعدم عناصر القوات الحكومية في قرية البكارة وسط الحويجة خلال هجمات إرهابية، شنها على مناطق جنوب غربي كركوك، وأن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها لفتحها (المقبرة)، وفحص جميع الرفات الموجودة فيها.

وسبق أن قالت مصادر في الجيش مطلع أكتوبر الجاري، إن قوات الأمن عثرت على مقبرتين جماعيتين تضمان رفات عشرات القتلى من عناصر من الجيش والشرطة قتلوا على يد مسلحي داعش في قرية أبو صخرة جنوب شرقي الحويجة.

واستعادت القوات العراقية في الـ8 من الشهر الجاري بشكل كامل مركز القضاء الواقع جنوب غربي كركوك من سيطرة التنظيم المتطرف.

من جهته، قال النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي للأناضول إن قوات أمنية كلفت بإجراء عمليات البحث والتحري عن المقابر الجماعية التي تعود لمغدورين من الجيش والشرطة في قضاء الحويجة.

وبيّن العبيدي العشرات من العسكريين لا يزال مصيرهم مجهولا منذ عام 2014.

وكان تنظيم داعش قد سيطر صيف عام 2014 على مناطق واسعة في محافظة ديالى شرق البلاد، ونفذت قوات من الجيش العراقي مدعومة بالتحالف الدولي عمليات عسكرية واسعة تمكنت من خلالها من تحرير الجميع.