3389 موظفًا حكوميًا وموظفة يلتحقون بـ 114 برنامجًا تدريبيًا بـ ” معهد الإدارة ” .. غدًا

عادل الحربي(صدى):

يستقبل معهد الإدارة العامة يوم غدٍ الأحد (3389) موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ (114) برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها وفرعيه النسائيين بالرياض والدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق (1337) موظفًا حكوميًا، بـ (44) برنامجاً تدريبياً، هي: تطوير مدراء مراكز الرعاية الصحية الأولية (المرحلة الإعدادية)، إدارة أعمال الصيانة، إدارة الاجتماعات، إدارة الأداء الوظيفي، ادارة النزاع في بيئة العمل، إدارة خادم البريد Exchange Server، ادارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات شبكات الحاسب الألي، إعداد المراسلات، إعداد وصياغة العقود، أعمال تصميم المشاريع الإنشائية، الإبداع الإداري، الاتصالات الإدارية، الأساليب الإحصائية في الدراسات الميدانية، الإلقاء الفعال، الجداول الإلكترونية (Excel)، الحقوق والمزايا المالية للموظف، العروض التقديمية (Power Point)، المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، تصميم البرامج التدريبية، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، تقييم دراسات الجدوى للمشاريع، تنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات، جرائم الوظيفة العامة، حل المشكلات واتخاذ القرارات، حماية الملكية العقارية للدولة، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، لغة الاستفسار البنائية SQL، مباشرة الأموال العامة، معالجة النصوص، منازعات التأديب، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التفاوض، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة الفعاليات، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الاتصال الفعال في العمل، التنسيق الاداري، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.

أما فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة فيلتحق به (787) موظفًا حكوميًا، بـ (27) برنامجًا تدريبيًا، هي: تطوير مدراء مراكز الرعاية الصحية الأولية (المرحلة الإعدادية)، إدارة الاجتماعات، إدارة الوقت، إدارة برامج التثقيف الصحي، ادارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، إدارة نظام قواعد البيانات Oracle، إعداد التقارير، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، الجداول الإلكترونية (Excel)، المنازعات القانونية للموظف العام في الوظيفة العامة، برمجة التطبيقات بلغة Java، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، عمليات تخزين المواد، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، أصول المحاسبة الحكومية، إعداد التقارير الإحصائية، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، التنسيق الاداري، الضمانات البنكية، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، مهارات بناء فرق العمل.

ويلتحق بفـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية (570) موظفًا حكوميًا، بـ (20) برنامجًا تدريبيًا، هي:إدارة الأداء الوظيفي، أساسيات أمن المعلومات، إعداد التقارير، إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، الاشراف الاداري، الإشراف المالي الحكومي، الحسابات الختامية الحكومية، المهارات الأساسية في الفهرسة الموضوعية، تصميم التقارير في بيئة Visual Basic.net، حل المشكلات واتخاذ القرارات، منازعات العقود الإدارية، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، ادارة التغيير التنظيمي، التقارير المالية الحكومية، الضمانات البنكية، المحاسبة الحكومية في الفروع، تصميم الاستبانة، توزيع العمل، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.

وفي فرع المعهد النسائي بالرياض تلتحق (272) موظفة حكومية بـ (8) برامج تدريبية، هي: إدارة الاجتماعات، استراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، مباشرة الأموال العامة، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع الرؤساء، الأرشفة الإلكترونية.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق (304) موظفين حكوميين بـ (11) برنامجًا تدريبيًا، هي: تطوير مدراء مراكز الرعاية الصحية الأولية (المرحلة الإعدادية)، إعداد التقارير، الجداول الإلكترونية (Excel)، الجرائم المعلوماتية، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تصميم التقارير في بيئة Visual Basic.net، مبادئ المحاسبة المالية، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات السكرتارية الإبداعية، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الأرشفة الإلكترونية.

فيما يستقبل فرع المعهد النسائي بالدمام (119) موظفة حكومية بـ (4) برامج تدريبية، تشمل الاشراف الإداري، الجداول الإلكترونية (Excel)، مهارات التعامل مع المستفيدين، الاتصال الفعال في العمل.