تدشين بيت للسينما وآخر للموسيقى في الدمام

خالد الضبيبي(صدى):

كشف مدير جمعية الثقافة والفنون في الدمام أحمد الملا، عن تدشين بيت الموسيقى الذي سيديره الموسيقي ناصر السعيد، وبيت السينما ويديره الفنان إبراهيم الحساوي.

جاء ذلك بهدف تقديم البرامج والتدريبات الخاصة في الموسيقى والسينما إضافة إلى ما تقدمه الجمعية بلجانها المختلفة لجميع فئات المجتمع.