بالصور.. ملتقى إعلاميون مبادرون ينتخب أول مجلس إدارة له

سعيد العجل(صدى):

انتخب أعضاء ملتقى إعلاميون مبادرون البارحة أول مجلس إدارة له بعد اعتماد نظام الملتقى الجديد، الذي يهدف إلى إبراز جهود القطاع الخيري وجهود المسؤولية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص.

واختار الأعضاء كل من زيد الخمشي رئيسا لمجلس الإدارة، وخالد العرابي نائبا للرئيس، وسعيد العجل ” مؤسس الملتقى ” نائبا للرئيس وأمينا للصندوق، ومحمد القرني أمينا عاما، والمهندس حسام حسين أمينا مساعدا.

وبارك أعضاء ملتقى ” إعلاميون مبادرون ” لزملائهم المنتخبون داعين الله لهم بالتوفيق والسداد.

ويعد الملتقى الذي أسس قبل عامين تقريبا أحد المنابر التطوعية والإنسانية ويضم مجموعة من الصحفيين ومعدي ومقدمي البرامج التلفزيونية ومشاهير التواصل الاجتماعي.

وللملتقى العديد من المبادرات والمشاركات خلال الفترة الماضية حيث قام بعدة مبادرات إنسانية واجتماعية كان منها زيارة دار رعاية المسنين وزيارة دار الأيتام، جمعية مرضى الفصام والالتقاء بسمو رئيسة مجلس ادارة الجمعية الأميرة سميرة الفيصل، بالاضافة إلى مشاركة ” إعلاميون مبادرون ” فعاليات لجان التنمية بأحياء ” المصيف، النسيم، الوادي، والسويدي ” .

ويعكف الملتقى هذا العام على إبراز جهود بعض القطاعات للمجتمع، إضافة إلى تكثيف المشاركات والحضور في الفعاليات والمناسبات المجتمعية.

