وزراء الخارجية ورؤساء هيئات أركان دول التحالف يجتمعون بالرياض.. غدًا

سعيد العجل(صدى):

يعقد أصحاب المعالي وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن، اجتماعا في الرياض يوم الأحد الموافق ٩/٢/١٤٣٩ الموافق ٢٨/١٠/٢١٧.

ويناقش الاجتماع تعزيز التكامل والتنسيق في جميع أعمال التحالف الإنسانية والسياسية والعسكرية، لضمان استمرارية تحقيق الأهداف المرسومة للتحالف وصولا إلى استكمال الحكومة الشرعية بسط سيادتها على كافة الأراضي في ظل وحدة اليمن الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته.

وينتظر أن يبحث الأجتماع متطلبات المرحلة المقبلة للتحالف، وجهود كافة الأطراف المشاركة، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم، من خلال تقليل التهديدات والحفاظ على سلامة الممرات الدولية، ومنع التدخلات الإيرانية في دول المنطقة.

وقادت المملكة العربية السعودية هذا التحالف تلبية لطلب رسمي من خلال الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، وكذلك حظي بدعم مجلس الأمن الدولي من خلال إصداره القرار رقم ٢٢١٦.

ويدعم التحالف الحل السياسي في اليمن من خلال دعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، وذلك وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأميية ذات الصلة.