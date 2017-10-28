مصادر: عقوبات مرورية رادعة لمخالفي أنظمة المرور قريبًا

عبد العزيز القثامي(صدى):

كشفت مصادر أنه أوشكت الإدارة العامة للمرور على الانتهاء من إعداد لائحة عقوبات رادعة وجديدة لمخالفي الأنظمة المرورية، تتضمن مخالفي أنظمة السير عكس الاتجاه والسرعة وغيرها وسيعلن عنها قريبا.

وكان مجلس الوزراء أقر في أغسطس 2016 تعديلات على نظام المرور ” الغرامات المرورية ” ، تضمنت تشديدات في عقوبات مخالفات التفحيط، والتي قدرت 6000 ريال لعاكسي السير، 6000 للسير بدون لوحات أمامية أو خلفية.

