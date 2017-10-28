مصادر: عقوبات مرورية رادعة لمخالفي أنظمة المرور قريبًا
كشفت مصادر أنه أوشكت الإدارة العامة للمرور على الانتهاء من إعداد لائحة عقوبات رادعة وجديدة لمخالفي الأنظمة المرورية، تتضمن مخالفي أنظمة السير عكس الاتجاه والسرعة وغيرها وسيعلن عنها قريبا.
وكان مجلس الوزراء أقر في أغسطس 2016 تعديلات على نظام المرور ” الغرامات المرورية ” ، تضمنت تشديدات في عقوبات مخالفات التفحيط، والتي قدرت 6000 ريال لعاكسي السير، 6000 للسير بدون لوحات أمامية أو خلفية.
علي[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 24 ساعة
المرور والومرور والمخالفات قاعدين يتحجون وشيسوون بهالمواطن كنا مانعرف المخالفات ولاساهر ولا الغرامات وكنا احسن من الان مازا شي الا سلب الناس اموالهم بحجة المرور والنضام
الريان[ عدد التعليقات: 1313 ] نشر منذ 22 ساعة
الله يلعنكم يالمرور كلكم هههههه
عندي سيارتين فالحجز
وكثر حوادثي صدم وهروب
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 22 ساعة
ياعمي المرور ماله اي هيبه عندنا
قبل اسبوع مصري رجع على سيارتي وصدمها وهي واقفه نزل يحلف اني انا اللي صدمته لما راجعنا كمرات المحطه وبان انه ان سيارتي واقفه ومافيها احد وهو اللي رجع علي قال والنبي سامحني ماعنديش اقامه ولا رخصه
دقيت على المرور يوم شافني دقيت
راح كلم مديره مصري ثاني ورجع بعدها كلمني يقول
مديري يقول قله اعلى ما بخيلك اركبه والمرور كله تحت ابطي مزبطهم عالاخر وماتقدر تعمل شي
اتصلت على المرور وماجاني الا بعد ثمان ساعات عطاني ورقه يقول رح لإدارة المرور
رحت ثاني يوم اقولهم هذي لوحته وهذي صوره مصوره فديو اول ماهرب عممو عليه
يقولي العسكري مانقدر نعمم وانصحك تتنازل الموضوع مايسوى المرمطه سيارتك مافيها شي عدل الصدام وتوكل على الله
بالله هذا رد مسؤول
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 22 ساعة
.. طـــــــــــــــــــــــــ⛔🚦🚔🚑🚥🚒🚓🚫ـــــــــــــــــــــــيب ..
محايد[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 22 ساعة
اكثر من نصف المخالفات ع المواطنين
اكل اموالهم بأي طريقه
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 22 ساعة
نسمع عن مخالفات ونسمع عن ضرائب فرضت وماسمعنا عن زيادة بالرواتب العملية نسبة وتناسب على حسب الدخل تقر المخالفات والضرائب رواتب متدنية وبالمقابل ضرائب ومخالفات ارقام فلكية
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 931 ] نشر منذ 21 ساعة
الأخ العزيز سلمان الروسان
أذا كان هذا رد المسؤول عليك ” ما نقدر نعمم وانصحك تتنازل الموضوع ما يسوى المرمطه سيارتك ما فيها شيء عدل الصدام وتوكل على الله”
فهذا يعتبر في عرف المرور ” ترخيص بالقتل” هذا الشخص ممكن ان يرتكب كارثة على الطريق ويفلت من العقاب
عندما صدم سيارتك “قال والنبي سامحني ماعنديش أقامه ولا رخصه” !!
كما ان قول مديرة ” مديري يقول لك قله اعلى ما بخيلك اركبه والمرور كله تحت ابطي مزبطهم عالاخر وماتقدر تعمل شيء” هذا لا يصلح مدير !!
M-512[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 21 ساعة
طيب أنا علي مخالفات لها متراكمة اكثر من 3سنوات وأكثرها من مخالفات التظليل وعددهن 5 او يمكن 6 الاف ريال وانا عاطل ولي الحمدلله اكثر من سنة ما جتني ولا مخالفة يمكن وحده من ساهر بس التظليل جاتني حالة نفسية منه صرت اكرهه ولا اظلل الموتر مع انه بوقت الصيف لابد منه بس خلاص انا كرهته بس حبيت اسأل هل هو الحين إذا مرت اكثر من سنة مايشطبون المخالفات إذا الواحد التزم بمعايير السلامة المرورية ولا لا؟! لأن اذكر قبل يمكن سنة قال الشيخ مفتي المملكة بمقطع له الظاهر انه برمضان مدري يمكن قبله قال انه الافضل والأحسن ان المرور بعد مرور سنة على المواطن وهو ملتزم ولا سبب اضرار ولا سوى شئ ابد تحذف عنه المخالفات عشان هو يكون عنده ثقة وحب زائد لوطنه وصدق والله.
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 21 ساعة
الى سلمان الروسان
اذا ماتقوله صحيح وعندك الاثباتات كل اللي عليك تسوي مقطع فيديو وتنشره واكبر مسؤول يقبل رجلك حتى تنهي الموضوع لانه فعلا عندنا مخافة الله قليلة وبقي شي واحد نخاف من الخلق
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5222 ] نشر منذ 21 ساعة
لا فيه أي شي يفرح
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5222 ] نشر منذ 21 ساعة
زاير الشمالي عداك العيب في كل اللي قلته
X[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 20 ساعة
بصراحة انا مع التشديد على مخالفة عكس السير لان فيها خطورة وحوادث قاتلة والله يقوي المرور على كل مستهتر بارواح الناس
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5222 ] نشر منذ 20 ساعة
مافيه شي يفرح المواطن ابد كله شي ضده
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 20 ساعة
خ ر ي ان
ترى اللعنه ترجع في وجهك يازلابه🤔
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 19 ساعة
شهادة اعتز فيها ابو فهد
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 19 ساعة
مو مسألة دقه بسيطة او مو بسيطة
أجل وش انتوا مرور له
أنا لو بمكانك ياسلمان
ويقولي اعلى مابخيلك أركبه
قسم باالله والي يفقدني عيوني الثنتين
لأحطه تحتي وأدوسه دووس
وماقالولك المرور تنازل الا وهو فعلآ مزبطهم
فأنسب شي ارجع للمصري
وشغلك لايختلف.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36746 ] نشر منذ 15 ساعة
الله يعين المواطن وبس ,,
أبوخالد _ أبها.[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 15 ساعة
قضية عكس السير .. مسألة فضفاضه ..
وربما أحيانا على الهوى ,
أنا أتحرك في ساحات أسواق تجاريه ..
قريبة من الخط العام ..
لكنها بعيدة عن مسار السيارات ..
كنت أبحث عن أهلي في تلك المنطقه ..
منطقة الاسواق ..
فأضطر إلى الذهاب والعوده .. وهكذا
حتى أجدهم ..
وفجأة وقف أمامي المرور السري ..
وأعطاني مخالفة عكس السير ..
حاولت إفهامه أنني بعيد عن الخط العام
وأنني أتحرك في ساحات الأسواق بحثا عن أهلي ..
لكنه لايفهم سوى مخالفه فقط ,
…..
لماذا يتم تطبيق الجزاءات والغرامات
قبل أن يعرف السائقين حقوقهم !!؟
ماهي المنطقه التي لايجوز لي كسائق معاكستها .؟.
ما هي المنطقه التي يحق لي التحرك فيها براحة
طالما أنني بعيد عن الخط العام
وفي منطقة ساحات السوق ؟
يجب أولا أن يتم توضيح كل شيء ..
ومن ثم محاسبة المخالف ..
أما أن تترك الأمور بهذا الشكل
ثم يحاسب الشخص الذي يتحرك بعيدا عن الخط العام
كمن يتحرك في نفس المسار عاكسا للسير
فأعتقد أن هذا إجحافا للناس .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 15 ساعة
مع احترامي لك يبو خالد
يعني المنطقة الي بعيدة عن الخط العام
مايتواجد فيها الا أنت
وأغلب ماتكون هذي المناطق بداخل حواري
أو مواقف وساحات للأسواق
أنت تدور لأهلك غيرك يمكن يجيك يتلفت يمين يسار يدور لهله هو بعد
وماتشوف الا خشمك خشمك باالصدامات
فمهو عذر
وأكيد شرطي الدورية السرية بيعطيك مخالفة
لأن في شي اسمه جوال
اتصل على هلك
لاتقولي طافي من الشحن ولا مايردون
لاتطلع من بيتك الا وانت مرتب امورك
وإذا ماردوا فبيردون
خلك مكانك ولا لاتعكس.
نعيم الحربي[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 13 ساعة
المخالفة يا اخوان فيها ظلم ومبالغة 6000 الاف ريال مبلغ ليس بالسهل افرض شخص ذهب منطة او شارع لايعرفة وعكس سير من غير قصد هل معقول يدفع 6000 اللاف
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 13 ساعة
باالعكس عكس السير يستحق أكثر من كذا
لكن أتمنى توضع لوحات للتنبيه
فحال دخل واحد منطقة وهو مايعرفها ولا يعرف شوارعها
لأني مني بعطي العسكري لارخصة ولا استمارة
في ظل عدم وجود لوحات
وبتصل على الدوريات الأمنية تجي تفصل الموضوع بيننا
عطونا لوحات أرشادية
عطني حقي بالنظام
علشان أقدر أعطيك حقك كرجل أمن وباالنظام.
كلام جميل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
ياليت عجلووو افضل علاج مع الهمج العقوبات المالية وحجز المركبة فرصه أوبر وكريم وكبتن ليت يطبق اليوم …