استفتاء: 90% من المواطنين يريدون طرقًا جديدة للتسهيل في دفع الفواتير
كشف استطلاع أجرته صحيفة ” صدى ” عن رغبة 90% من العينة المستطلع أراؤها في أن تتبع شركة الكهرباء طرقًا جديدة تسهل على المواطنين سداد الفاتورة بدلا من فصل التيار.
فيما رأت نسبة 4% من العينة أن الشركة تتبع الأسلوب المناسب في حال التأخر في دفع الفواتير وهو فصل التيار الكهربائي عن المشتركين.
ورأى 7% أنهم لا يدرون أي إجراء قد يكون مناسبًا في مثل هذه الحالات.
يذكر أن صحيفة ” صدى ” تجرى استطلاعًا أسبوعيًا في شتى المجالات التي تهم المواطنين.
nims[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 22 ساعة
فواتير الماء والهاتف اذا امكن
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3243 ] نشر منذ 22 ساعة
من حولي سنه ماتجي فواتير ولا احد يوزع فواتير
الا احنا نتابع بالصراف كم الاستحقاق ونسدد
مانعرف كمية الاستهلاك ولا فترة الاستهلاك
شركة تعبانه وموظفين تعبانين
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ 21 ساعة
صحيح في تقصير من الشركة في توزيع الفواتير
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 931 ] نشر منذ 21 ساعة
أولا شركات توزيع الكهرباء والماء بالسعودية تؤسس أو توجد نظام Call Center برقم مميز مجانا للاتصال به وأبلاغ الموظف برقم عداد الكهرباء والماء وقراءات العدادات نهاية كل شهر للتسهيل على موظفي الشركة وعدم تراكم الفواتير على المواطن والمقيم ويكون معه نظام نت للتسجيل أيضا لتسهيل تسجيل القراءات
2) ربط الفواتير الكهرباء والماء قدر الإمكان بأرقام الموبيل للمواطنين والمقيمين بالدولة وترسل لهم رسائل شهرية عن طريق رسائل بالاستهلاك الشهري للعداد
3) فتح مراكز خدمة للمواطنين والمقيمين بكافة الموالات الكبرى بالمملكة للدفع الفوري للفواتير الكهرباء والماء
4) دفع الفواتير عن طريق النت باستخدام كروت البنك للمواطن والمقيم
5) دفع الفواتير عن طريق الصراف الألى للبنوك على ان تكون في مراكز مميزة داخل المملكة للتسهيل على المواطن والمقيم لدفع الفواتير
6) تقوم البنوك الوطنية بالسداد نيابة عن المواطن والمقيم خصما من حسابة الجاري لدى البنك نظير عمولة بسيطة من شركة الكهرباء والماء
7) تأسيس شركات لتحصيل فواتير الكهرباء والماء و الهاتف من المواطن والمقيم نظير عمولة من الشركات فقط
طلال 1439[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 21 ساعة
يجب صيانه عدادات الكهرباء باستمرار انتوا ياكهرب بتطلعوا الوف الملايين وظفوا ناس متخصصه لذلك
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 19 ساعة
ليتهم يطلعون ويقرؤن العدادات صح
والله واحد بالكهرب يقول لي شخصيا انه مايقرا العدادات كامله
يحط مثل الشهر اللي قبله ويمشي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36745 ] نشر منذ 15 ساعة
فواتير الهرباء اهلكت جيوبتا ومصت دم قلوبنا ,, نسأل الله العون ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36745 ] نشر منذ 15 ساعة
.. الكهرباء ..^^
أبوخالد _ أبها.[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 15 ساعة
مصلحة المياه في ابها ..
تصر على مراسلتي على جوال زوجتي ..
وحينما أراجعهم وأطلب منهم تحويل مراسلتي على جوالي
يقومون بالواجب ..
هكذا أمامي ..
وربما هم صادقون ..
لكن بمجرد أن أخرج من عندهم
وفي أول رسالة يبعثونها لي بعد التعديل ..
يرسلونها لزوجتي ..
لماذا ..
ألله أعلم !!!!!!!؟ .
الاحساء🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 1782 ] نشر منذ 12 ساعة
سبق وان فصلت شركة الكهرباء عني التيار وحين عودة التيار بعد السداد دخلت الكهربا على الاجهزه بقوه وحترق عندي كمبرسر الفريزار واحمد الله الفيزر كان تحت الضمان وتم استبدال الفريزر باخر جديد من قبل الوكيل وانا انصح نزع افياش الثلاجات واطفاء المكيفات في حال فصل التيار بالمنزل من قبل الشركه واعادة الافياش بعد عودة التيار الكهربائي حتى الا تتفاجيء الاجهزه بالشحنه الكهرباىيه القويه وتتلف عليك الاجهزه 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
الواقع[ عدد التعليقات: 5410 ] نشر منذ 8 ساعات
بطاقات شحن الكهرباء مثل بطاقات شحن الاتصالات نظام موجود في معظم دول العالم وأقربها دولة السودان وممكن لشركة الكهرباء لدينا التعلم منهم ذلك
alfahd42[ عدد التعليقات: 12296 ] نشر منذ 8 ساعات
نظامهم الان حلو بس يخلونه شهري افضل ويحاولون يقللون سعر استهلاك الكهرباء بالكيلو وات لان 19 هلله من اول الف صعبة
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5222 ] نشر منذ 8 ساعات
شركة الكهرباء
شركة الاتصالات
شركة المياه
المرور
الخطوط السعوديه
جسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5222 ] نشر منذ 8 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5222 ] نشر منذ 8 ساعات
الأخ الواقع / بطاقات شحن الكهرباء طبقة الان في مصر حسب رغبة المشتركين
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 510 ] نشر منذ 7 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل.
فواتير الكهرباء؟؟؟؟؟؟أثقلت كواهل الكثير من المواطنين،ولا حياة لمن تنادي.