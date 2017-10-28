استفتاء: 90% من المواطنين يريدون طرقًا جديدة للتسهيل في دفع الفواتير

نايف السالم(صدى):

كشف استطلاع أجرته صحيفة ” صدى ” عن رغبة 90% من العينة المستطلع أراؤها في أن تتبع شركة الكهرباء طرقًا جديدة تسهل على المواطنين سداد الفاتورة بدلا من فصل التيار.

فيما رأت نسبة 4% من العينة أن الشركة تتبع الأسلوب المناسب في حال التأخر في دفع الفواتير وهو فصل التيار الكهربائي عن المشتركين.

ورأى 7% أنهم لا يدرون أي إجراء قد يكون مناسبًا في مثل هذه الحالات.

يذكر أن صحيفة ” صدى ” تجرى استطلاعًا أسبوعيًا في شتى المجالات التي تهم المواطنين.

