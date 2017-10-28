الإسكان تكشف حقيقة واقعة ” فساد ” أحد مشاريع الوزارة

نايف السالم(صدى):

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، ما تداول عبر مقطع فيديو، بشأن وجود فساد في أحد مشاريع الوزارة.

وقال السويلم عبر حسابه: ” هذا المقطع لا علاقة له بوزارة الإسكان أو مشاريعها، ولم يرد فيه ما يشير إلى ذلك، أرجو تحري الدقة في نقل المعلومات وتداولها ” .

وكان المقطع قد أظهر شخصاً يُقال إنه مهندس أبلغ عن فساد في أحد مشاريع وزارة الإسكان، وتم فصله من عمله بدلاً من محاسبة الفاسدين.