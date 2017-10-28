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الإسكان تكشف حقيقة واقعة ” فساد ” أحد مشاريع الوزارة

الإسكان تكشف حقيقة واقعة ” فساد ” أحد مشاريع الوزارة
نايف السالم(صدى):

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، ما تداول عبر مقطع فيديو، بشأن وجود فساد في أحد مشاريع الوزارة.
وقال السويلم عبر حسابه: ” هذا المقطع لا علاقة له بوزارة الإسكان أو مشاريعها، ولم يرد فيه ما يشير إلى ذلك، أرجو تحري الدقة في نقل المعلومات وتداولها ” .
وكان المقطع قد أظهر شخصاً يُقال إنه مهندس أبلغ عن فساد في أحد مشاريع وزارة الإسكان، وتم فصله من عمله بدلاً من محاسبة الفاسدين.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 819 ] نشر منذ 24 ساعة

لم يظهر علي الواقع مشاريع الاسكان الوهميه في مناطق الدوله يجب محاكمة المسؤولين علي تضليل و تسويف مشاريع الوطن .

[ عدد التعليقات: 1838 ] نشر منذ 23 ساعة

من المفترض يتم التحقيق معكم على إهمالكم التام لمكة المكرمة وجده وحرمان ساكنيها من المستفيدين

من إقامة مشاريع سكنية ملموسة على أرض الواقع .

جميع منتجاتكم التي تعلنون عنها هي إما في الرياض او المنطقة الشرقية او الجنوبية او الشمالية

اما المنطقة الغربية وأخص هنا مدينة مكة وجده فإنهما منسيتين تمامآ من منتجاتكم !!!!!!!!!!!

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