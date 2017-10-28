الإسكان تكشف حقيقة واقعة ” فساد ” أحد مشاريع الوزارة
نفى المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، ما تداول عبر مقطع فيديو، بشأن وجود فساد في أحد مشاريع الوزارة.
وقال السويلم عبر حسابه: ” هذا المقطع لا علاقة له بوزارة الإسكان أو مشاريعها، ولم يرد فيه ما يشير إلى ذلك، أرجو تحري الدقة في نقل المعلومات وتداولها ” .
وكان المقطع قد أظهر شخصاً يُقال إنه مهندس أبلغ عن فساد في أحد مشاريع وزارة الإسكان، وتم فصله من عمله بدلاً من محاسبة الفاسدين.
زائر[ عدد التعليقات: 819 ] نشر منذ 24 ساعة
لم يظهر علي الواقع مشاريع الاسكان الوهميه في مناطق الدوله يجب محاكمة المسؤولين علي تضليل و تسويف مشاريع الوطن .
القرشي[ عدد التعليقات: 1838 ] نشر منذ 23 ساعة
من المفترض يتم التحقيق معكم على إهمالكم التام لمكة المكرمة وجده وحرمان ساكنيها من المستفيدين
من إقامة مشاريع سكنية ملموسة على أرض الواقع .
جميع منتجاتكم التي تعلنون عنها هي إما في الرياض او المنطقة الشرقية او الجنوبية او الشمالية
اما المنطقة الغربية وأخص هنا مدينة مكة وجده فإنهما منسيتين تمامآ من منتجاتكم !!!!!!!!!!!