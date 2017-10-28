أمانة الشرقية ترفع أسماء ٦٠ مستثمرًا متعثرًا في السداد لـ ” سمة “

خالد الضبيبي(صدى):

كشفت مصادر أنه تعتزم أمانة المنطقة الشرقيةً رفع أسماء ٦٠ مستثمراً الى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ” سمة ” تشتمل الدفعة الأولى من قائمة مستثمرين لم يلتزموا بدفع مستحقاتهم لـ ” الأمانة ” نظير المواقع الاستثمارية التي استفادوا منها.

وأوضح المدير العام لإدارة الاستثمارات في أمانة المنطقة الشرقيةً المهندس زياد السويدان: أنه سيتم تحديث القائمة كل ثلاثة أشهر، وتم إشعار هؤلاء المستثمرين بضرورة السداد ومنحناهم مدة كافية أكثر من مرة، واتبعنا الإجراءات النظامية لإشعارهم بالسداد، ولكن لم يلتزموا مشيراً إلى أنه ستتخذ الأمانة جميع الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقاتها.