أمانة الشرقية تطلق عمليات التفعيل للمنظومة الرقمية للمخالفات والمراقبة الميدانية

خالد الضبيبي(صدى):

فعّلت أمانة المنطقة الشرقية المنظومة الرقمية للمخالفات والرقابة الميدانية التي ترتبط بمنظومة من الإشعارات الإلكترونية الاستباقية عبر رسائل الجوال القصيرة SMS التي تتميز بدعمها للبيئات ومنصات الأعمال المختلفة كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الهواتف الذكية والأجهزة الكفية وتأتي لتواكب حملة الرقابة التي اطلقتها الأمانة بالبلديات الفرعية والمرتبطة وترتبط المنظومة بمجموعة من الأنظمة كالسداد الإلكتروني وقواعد البيانات الرئيسيّة ومؤشرات الأداء الرقمية KPIs التي تتيح تحليل البيانات ودعم متخذي القرار .

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير , أن هذه المنظومة تأتي امتداداً لجهود الأمانة في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة ـ رعاها الله ـ ومبادرات رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني 2020 التي تهدف إلى التيسير على المستفيدين وتسريع الخدمات وتعزيز مفهوم الشفافية مؤكداً بأن الأمانة تعمل جاهدة إلى التحول بشكل كامل للخدمات الإلكترونية وخدمة المستفيدين في منازلهم دون حاجتهم للزيارة الحضورية .

وكشف الجبير عن استمرار أمانة المنطقة الشرقية لتطوير خدماتها الإلكترونية، مؤكداً حرص الأمانة على الارتقاء بخدماتها المقدمة للمستفيدين .

وأشار إلى أن أمانة الشرقية ، تعمل جاهدة لتحقيق مفهوم المنطقة الرقمية من خلال عدة مبادرات مبتكرة كالمدن الذكية والبلدية الرقمية التي تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وخطط التحول الوطني 2020 مؤكدًا أن الأمانة تسعى جاهدة لتحقيق مفهوم ( أمانة بلا ورق ) عبر إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية التفاعلية والارتباط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .

ودعا الجبير , عموم المستفيدين لزيارة بوابة الأمانة عبر الرابط www.Eamana.gov.sa والاستفادة من حزمة الخدمات المتاحة عبرها , وإبداء الملاحظات والمقترحات منوهاً بأن العمل مستمر لتطوير وإطلاق المزيد من الخدمات الرامية إلى اختصار الوقت والجهد للمستفيدين وخدمتهم بمنازلهم دون الحاجة للزيارة الحضورية لتحقيق مفهوم ( أمانة بلا مراجعين ).