تفاصيل إخلاء سبيل سعودي بعد حجزه في مصر

نايف السالم(صدى):

ذكرت مصادر أنه أخلت نيابة البحر الأحمر المصرية سبيل مواطن من المملكة بكفالة ٥٠ ألف جنيه، في واقعة ضبطه وبحوزته خمسة صقور نادرة محظور صيدها مخبأة داخل سيارته.

وأوضحت المصادر أن النيابة قررت تسليم الصقور المضبوطة إلى محميات البحر الأحمر لإطلاق سراحها في بيئتها الطبيعية.

وكانت شرطة رأس غارب بمصرألقت القبض على سائح من المملكة يستقل سيارة جمرك سفاجا داخلها خمسة صقور نادرة محظور صيدها، وتم تحرير محضر بالواقعة.