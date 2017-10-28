تطبيق الدوام الشتوي في مدارس نجران.. غدًا

راشد آل شريه(صدى):

تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران يوم غدٍ الأحد، تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة والمحافظات التابعة لها.

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بتعليم نجران عبدالله الشهري، أن مدارس الفترة الأولى بمدينة نجران بما فيها مدارس التوأمة ستبدأ الدوام من الساعة 7:15 صباحاً إلى 12:15 مساءً، فيما تبدأ في مدارس الفترة الثانية من الساعة 12:45 مساءً إلى 5:30 مساءً.

وسيبدأ الاصطفاف الصباحي في مدارس مكاتب التعليم بمحافظات شرورة وحبونا ويدمة وبدر الجنوب الساعة 7:15 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 7:30، في حين يبدأ الدوام في مدارس مركز بئر عسكر الساعة 7:15 صباحاً، ويتم الالتزام بنهاية الدوام وفق ما ورد في التعميم الخاص بخطة عمل المدارس التي تعمل بنظام الفترات.