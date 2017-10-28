إحباط تهريب 144 كيلو حشيش مخدر في نجران
إحبطت إدارة مكافحة المخدرات في نجران، بالتعاون مع حرس الحدود، محاولة تهريب 144 كيلوجرام من الحشيش المخدر، واتخذت الإجراءات القانونية المتبعة حيال الواقعة.
وأعلنت إدارة مكافحة المخدرات بنجران، أنها بالتعاون مع حرس الحدود تتمكن من القبض على شخص لإستلامه (١٤٤) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.
وأوضحت الإدارة أنها اتخذت الإجراءات تجاه الشخص المضبوط، تمهيدا لتسليمه للجهات المختصة.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ يوم واحد
. قــــــــــواهم الله وبارك فيهم .👍🏽🌹.