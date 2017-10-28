  • الأحد 29

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. إحباط تهريب 144 كيلو حشيش مخدر في نجران

إحباط تهريب 144 كيلو حشيش مخدر في نجران

إحباط تهريب 144 كيلو حشيش مخدر في نجران
راشد آل شريه(صدى):

إحبطت إدارة مكافحة المخدرات في نجران، بالتعاون مع حرس الحدود، محاولة تهريب 144 كيلوجرام من الحشيش المخدر، واتخذت الإجراءات القانونية المتبعة حيال الواقعة.
وأعلنت إدارة مكافحة المخدرات بنجران، أنها بالتعاون مع حرس الحدود تتمكن من القبض على شخص لإستلامه (١٤٤) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.
وأوضحت الإدارة أنها اتخذت الإجراءات تجاه الشخص المضبوط، تمهيدا لتسليمه للجهات المختصة.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *