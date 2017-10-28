الحياة الاجتماعية قبل الصحوة والانسجام بين الدين والسلوك

إن ربط مسيرة التنمية بالقضاء على ظاهرة التطرف ،خطوة مهمة ومقصودة لتأسيس المشاريع التنموية القادمة والتي نصت عليها رؤية المملكة2030 ،

فالأفكار المتطرفة تعتبر حجر عثرة لنجاح المرحلة التنموية اجتماعياً واقتصادياً وفكرياً،

وحرص ولي العهد فارس التنمية محمد بن سلمان على العودة بالمجتمع السعودي للدين الاسلامي المعتدل ،يعتبر خطوة مهمة ومدروسة لانها مرحلة تميزت بالمعايير الاجتماعية المتزنة ،

حيث كان ينسجم فيها السلوك الاجتماعي مع السلوك الديني ،وتميزت فيها الشخصية السعودية بالتوافق النفسي والاجتماعي في مواقف الحياة والتعامل ،

مرحلة كان يعي أفرادها أن طول الثوب ووجود اللحية وعادات الحجاب لا تمثل الجوهر الحقيقي العميق للدين الاسلامي ولا المعايير السليمة للحكم على السلوك وتقييم البشر ،

مرحلة لاتستمد معاييرها من طريقة تفكير متوجسة وسمات نفسية تفترض سوء الظن في التفاعل والحوار والتواصل الانساني،في مؤسسات المجتمع وبيئات العلم والعمل.

مرحلة لايكفر أفرادها بعضهم لمجرد اختلاف الرأي و الفكرة أو نمط اللباس،تلك المظاهر التي تعتبر مقاييس كبرى في ميزان التقييم المجتمعي في عصر الصحوة ،

كانت الحياة الاجتماعية تعكس يسر الدين الاسلامي وسماحته واستيعابه لجميع أفراد المجتمع على اختلاف شخصياتهم وأفكارهم ومظاهر لباسهم ،

حياة تميزت بالنمط الاجتماعي المعتدل الذي نحتاجه في واقعنا الاجتماعي الحالي ويحتاجه مجتمعنا في المراحل التنموية القادمة ،

وبالرغم من بلاغة عبارة ولي العهد في مؤتمر الاستثمار اثناء حديثه عن خطة المشروع التنموي لمدينة نيوم المستقبلية في سياق حديثه عن ضرورة محاربة التطرف حين قال “نحن فقط نعود الى ماكنا عليها من الاسلام الوسطي المعتدل ”

ورغم عمق مدلولاتها للتأكيد بأن العودة للحياة الطبيعية الخالية من التشدد لا تتنافى مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف، والدليل استقرار مرحلة ماقبل الصحوة اجتماعيا وفكريا ودينياً،

الا أن هناك من لازال يفسر_ هذه الخطوات التنموية في محاربة التطرف وربط نجاحها بالعودة للدين المعتدل _بتفسيرات حمقاء تجاوزها العصر ،كالفتنة والفساد وغيرها من أنماط التفكير الجامد الذي يعجز عن تفسير اي تغير مجتمعي الا من خلال تلك الزوايا العقلية.

فيحارب التغيير ويناضل لتعطيل الرؤى التنموية بغرض حماية المجتمع من الفساد والفتن ،

عقليات لاتفرق بين الخطاب الصحوي ،وبين تعاليم ديننا الاسلامي الصحيح وغاياته النبيلة ،التي لاتتعارض مع متطلبات الواقع الاجتماعي والمرحلة التنموية الجديدة.