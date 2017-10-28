أمانة نجران تنجز 60% من أعمال مشروع درء أخطار السيول بمتنزه الملك فهد وحي الحصين

راشد آل شريه(صدى):

أنجزت أمانة منطقة نجران 60 % من أعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمتنزه الملك فهد وحي الحصين بمدينة نجران، بتكلفة إجمالية بلغت 49937500 ريال.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي آل حرفش، أن المشروع عبارة عن قناة مفتوحة رئيسية بعرض 25 مترا وبطول 1350 متراً طولياً وقناة مفتوحة فرعية بعرض 5 أمتار وبطول 800 متر وحوض تجميعي بقطر 250 مترا وقناة صندوقية مغلقة بطول 3100 متر، مؤكداً أن هذه المشاريع ستسهم بإذن الله تعالى في تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ومواكبة النمو العمراني المستمر على جميع المحاور.

من جانبه أفاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل أن الأمانة تنفذ عدداً من المشاريع التنموية داخل أحياء المدينة تسعى من خلالها لتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين، عبر استراتيجية مدروسة تهدف لتطوير البنية التحتية.