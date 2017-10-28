بالفيديو.. روجينا توقع مع السبكي عقد ” حرب كرموز “

أماني الغامدي(صدى):

أنضمت الفنانة روجينا، إلى أبطال فيلم “ حرب كرموز ” ، سيناريو وإخراج بيتر ميمي، وقصة محمد السبكي.

و نشر السبكي على صفحته الشخصية عبر إنستجرام مقطع فيديو يجمعه بالفنانة روجينا اثناء توقيع العقد، معلنًا عن انضمامها لأسرة الفيلم.

يٌشار إلى أن فيلم “ حرب كرموز ” ، بطولة أمير كرارة، وغادة عبد الرازق، وفتحي عبد الوهاب، ومنة شلبي، ومصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، ومحمد علي رزق، ومحمود حجازي، ومحمد عز، ومايان السيد، وأحمد عماد، قصة محمد السبكي، سيناريو وإخراج بيتر ميمي.

