مصادر: اعتماد التأشيرات للمجموعات السياحية في المملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مسؤوله أن التأشيرات السياحية حصلت على الاعتماد والموافقة على العمل عليها من الجهات المختصة في المملكة.

وأشارت المصادر إلى أنه ستكون التأشيرات متاحة للمجموعات السياحية عبر شركات سياحية منظمة موضحاً أنه سيتم ترتيب آلية عملها واعتمادها بالشكل النهائي بالتنسيق بين الجهات المعنية ووزارة الخارجية.

وكانت أطلقت المملكة عددا من المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة مؤخرا، إلا أن نظام التأشيرات يفتقر إلى التأشيرات السياحية، ويقتصر على تأشيرات الزيارة بالإضافة إلى الحج والعمرة والتي لا تمكن حاملها التجول بالمملكة.