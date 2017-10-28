بالفيديو.. مذيعة تقص شعرها على الهواء.. لهذا السبب الغريب
أقدمت المذيعة المصرية منال آغا بقناة ” الحدث اليوم ” الفضائية، على قصّ شعرها مباشرةً على الهواء، خلال الفقرة الأخيرة من برنامجها.
وفقد قامت آغا بهذه الخطوة المفاجئة، تيمناً بالسيدات اللواتي قمن بها من قبل، ثأراً ومطالبةً بمحاسبة كلّ إرهابي.
وأوضحت أنّها قصّت شعرها، تضامناً مع قتلى الشرطة في هجوم الواحات، والذي أدّى الى سقوط 16 قتيلاً، مطالبةً بمحاكمات عسكرية عاجلة وإعدامات فورية لكل من شارك في عمل إرهابي.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يوم واحد
من زينها هي وشعرها قلة حيا
حتى المذيعات اصبحوا يهايطون
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 22 ساعة
طيب
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 18 ساعة
طيبين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36747 ] نشر منذ 15 ساعة
قصت ضفايرها ودريت ,, البارحه جاني خبر ,,,
,, بس ماقلت لها شي وليتها حلقت باالموس ,,
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1723 ] نشر منذ 9 ساعات
صادق ابو محمد المفروض حلقتو صفرررر بالموس او مكينه ماتفرق المهم تشيل شعرها كلوووو😏هبلى وربي
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2695 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحلو حرف الراء من فمها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههه
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 1 ساعة
ابعدي الصبغة السواد من شعر راسك اول
الشيب واضح اعرفكن آه منكن
هههههههههههههههههه