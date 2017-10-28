بالفيديو.. مذيعة تقص شعرها على الهواء.. لهذا السبب الغريب

القاهرة(صدى):

أقدمت المذيعة المصرية منال آغا بقناة ” الحدث اليوم ” الفضائية، على قصّ شعرها مباشرةً على الهواء، خلال الفقرة الأخيرة من برنامجها.

وفقد قامت آغا بهذه الخطوة المفاجئة، تيمناً بالسيدات اللواتي قمن بها من قبل، ثأراً ومطالبةً بمحاسبة كلّ إرهابي.

وأوضحت أنّها قصّت شعرها، تضامناً مع قتلى الشرطة في هجوم الواحات، والذي أدّى الى سقوط 16 قتيلاً، مطالبةً بمحاكمات عسكرية عاجلة وإعدامات فورية لكل من شارك في عمل إرهابي.

