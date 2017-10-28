إبراهيموفيتش: هدفي الفوز بالدوري مع مانشستر يونايتد

ماجد محمد(صدى):

يسعى المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، للتتويج بلقب البريمييرليج، مع فريقه مانشستر يونايتد.

وقال إبراهيموفيتش، الذي لايزال يواصل مرحلة تعافية من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في أبريل الماضي، إن موسمه الثاني في إنجلترا ينبغي أن يفيد لقيادة “ الشياطين الحمر ” لتحقيق لقب الدوري الذي يعد “ هدفه الذي يريد إنهاءه ” .

وصرح إبرا (36 عاماً) : “ نهاية الموسم الأول لم تسر كما كنت أرغب، أو التي أرادها أي أحد، خاصة بعد الطريقة التي سار بها ” ، مشيداً في الوقت نفسه بالعمل الجيد للفريق بتتويجه بألقاب الدرع الخيرية وكأس الرابطة والدوري الأوروبي.

وغاب رأس الحربة السويدي عن نهائي الدوري الأوروبي بعد تعرضه للإصابة الخطيرة في الركبة في ربع النهائي أمام أندرلخت، ليترك معدله التهديفي في موسمه الأول بأولد ترافورد عند 28 هدفاً في 46 مباراة.

وأشار إلى أن هذه الإصابة منحته مزيداً من الطاقة وساعدته في إعادة اكتشاف إمكانياته البدنية.