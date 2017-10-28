زوجة تعتدي على أم زوجها وتكسر فمها.. والسبب: تحريضه على الزواج

علي العنزي(صدى):

أقدمت فتاة ثلاثينية في إحدى مدن مناطق المملكة، على كسر فم أم زوجها والاعتداء بالضرب عليها، وذلك بعدما علمت أنها تقوم بتحريض أبنها على الزواج مرة أخرى دون مبرر.

وأوضحت مصادر في تفاصيل الواقعة أن الحادثة وقعت نتيجة خلافات سابقة، إضافة إلى تشجيع ابنها أن يتزوج مرة أخرى، وتعهدت له بتكاليف الزواج كاملة، إذا نفذ رغبتها.

وأضافت المصادر أن الزوجة لديها طفلين والزوج يعمل في وظيفة حكومية، وتعيش والدته معه في بيته، مشيرة أن الزوج يعتزم الانفصال عن زوجته بسبب فعلتها، بعدما طردها إلى بيت أهلها.

ولفتت أن الأم تم إسعافها وعادت إلى البيت بعد تماثل شفائها، فيما يحاول عدد من المقربين من الأسرة الإصلاح بين الزوجين، وإعادة الزوجة إلى بيتها.