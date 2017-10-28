زوجة تعتدي على أم زوجها وتكسر فمها.. والسبب: تحريضه على الزواج
أقدمت فتاة ثلاثينية في إحدى مدن مناطق المملكة، على كسر فم أم زوجها والاعتداء بالضرب عليها، وذلك بعدما علمت أنها تقوم بتحريض أبنها على الزواج مرة أخرى دون مبرر.
وأوضحت مصادر في تفاصيل الواقعة أن الحادثة وقعت نتيجة خلافات سابقة، إضافة إلى تشجيع ابنها أن يتزوج مرة أخرى، وتعهدت له بتكاليف الزواج كاملة، إذا نفذ رغبتها.
وأضافت المصادر أن الزوجة لديها طفلين والزوج يعمل في وظيفة حكومية، وتعيش والدته معه في بيته، مشيرة أن الزوج يعتزم الانفصال عن زوجته بسبب فعلتها، بعدما طردها إلى بيت أهلها.
ولفتت أن الأم تم إسعافها وعادت إلى البيت بعد تماثل شفائها، فيما يحاول عدد من المقربين من الأسرة الإصلاح بين الزوجين، وإعادة الزوجة إلى بيتها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36747 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, هذي مثل والدتك ، لو عرفتي كيف تكسبي عطفها و ودها ، ماراح ترضى أن يكون معكي واحدة اخرى ,,
فراج فايز الشهري[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل عليها
عبير ؛[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
الله يعطيها العافيه ويكثر من امثالها ، عشان تكون عظه وعبره ومحد يتدخل بحياة احد
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ يوم واحد
حسبي الله ونعم الوكيل علاها . أقــول خلها في بيت أهلها وخل ورقتها تلحقها .📩😠.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يوم واحد
اذا رجعها مافية خير
مافية اغلى من الام
مهاب[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ يوم واحد
المفروض يعلقها بشعرها ويكسر فمها ويجلدها الين تعض الأرض وبعدين يحطها في شنطة السيارة ويرميها عند باب بيت أهلها ، قال ايش محاولة إصلاح وحدة تكسر فم أمي وباقي فيها صلح ماعاد به رجال
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 908 ] نشر منذ يوم واحد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يوم واحد
الله يخارجنا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ يوم واحد
أقـــــول يا عبير ؛. . علـــــى شــــحم وإذا مَعِــــندِك شــــربي زيـــــت فـــرامِــل .🛢😂😁.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ يوم واحد
أوف غلطانه ما توصل لكذا مهما كان تبقى كبيرة سن وفي مقام والدتك 😐
لو آنها تفاهمت مع زوجها وقالت له يقنع أمه انو شاري زوجته ومش ناوي يتزوج عليها وانها ما تتدخل بحياته خلاص زوّجته وهو رجل وله كلمته يمكن تهجد العمه وتعقل 😅
طبعاً بالاضافه إلى الدعاء بس استعجلت وجابت العيد الله يهديها 🙆
العدناني[ عدد التعليقات: 1743 ] نشر منذ يوم واحد
للأسف أمه بتخرب بيته – وما أبرر ولا أرضى تعديها على عمتها – ولكن الرجال موظف حكومي ومعاه عيال وجاية أيم الله أعلم كيف يكون الحال وأمه تبغاه يثني ,,, الان فكها مكسور وزوجة ولدها محبوسة والا مطرودة من البيت واحتمال تتطلق والاولاد راح يضيعون والرجال يقضي شهوته في الثانية طبعا والاولاد راح يكرهوها ويكرهوا جدتهم .
الله يصلح الحال ,, الواحد يفكر بعقله
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5892 ] نشر منذ يوم واحد
اللي ما تبي زوجها يتزوج عليها تشرُط بالعقد واذا يبي يتزوج تفسخ عقدها بلا مشاكل بلا هم
نورة[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ يوم واحد
كفوو انتي بنت رجال وان شالله تكون عبرة لغيرها من العجايز الي شغلتهم في الدنيا الفتنه ..زوجتي ولدك انطمي ولا امسكيه معك شغل الغيره الضحيه الابناء ..وفوق انها تخدمك ومجلستك في بيتها تحرضين ولدك عليها وش مستفيده يمكن تجي الثانيه وتلعن خيرك ..الرجال الان بيهجمون لان للامانه مافي قلوبهم الخبث الموجود في النساء وكيد النساء مايعرفون شغل الكيد والمدسات والفتنه ..تغار الكهله ع ولدها كنه زوجها دام تغارين عليه امسكيه معك واقعدي اخدميه
الامبرطوره[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ يوم واحد
بعض الحريم شياطين ما تبي اهل الولد امك ثم امك ثم امك
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ يوم واحد
الان لو زوجها رجل بحق وحقيق
.
.بعد ماتطلع امه من المستشفى …يتزوج ويخلي هذه ع ذمته ولايطلقها عشان تموت حسره وقهر
.
.استغرب والله …واذا تزوج وش بيتغير عليك …بل ترتاحين منه ومن الالتزام فيه زي اول
.
.واذا انتي قبيحه خليه يدور الزين ..رجال بيعيش حياته والشرع حلل له ٤
عليك الان ان تكسر قلبها وتتزوج عليها 😁
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ يوم واحد
المرأه وان تزوج زوجها …لاينبغى ان تطلب الطلاق دون ضرر او سبب بل تأثم ع ذلك
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ يوم واحد
هـــذاهـو ألكلام ألصحيح يخوي العدناني بارك الله فيك .👍👍🏽.
.
ماهو زي عبير ؛ تِقول الله يعطيها العافيه ويكثر من امثالها .؟؟😠.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 24 ساعة
جاتـــكم ألثانــــيه بعــد تِقـــول ـ كفوو انتي بنت رجال ..🤔😁😂😆.
.
إقــــــــول خَلِك على الشحم وزيت ألفرامل إنتي و عبير ؛ . 🛢😂😁.
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 602 ] نشر منذ 24 ساعة
لا نعلم عن الظروف ابدا لنحكم عليها ولكن الأم يفترض أن الحياة علمتها خاصة وأنها أصلا كانت زوجة ويفترض أنها وظفت خبرتها في الحياة للتعايش مع حياتها في بيت ابنها وهي تعلم حجم التنافر بين النساء وان الام لايمكن أن تلقى القبول التام من أي زوجة فمابالك اذا كانت تمسي وتصبح وهي أمامها وهي غيرة نسائية ممقوتة ولكن لو كانت سخرت جزء من ثروتها لزوجة ابنها لكان خيرا لها من البحث عنها لدى زوجة غائبة قد تكون أسوء من الزوجة الموجودة الآن، هداها الله هذه العجوز بسبب وجودها تشتت أسرة ولا أبرر للزوجة مطلقا مطلقا ولكن كنت أتمنى أن يسود المنطق ويرجح العقل لتستمر الحياة لهذه الاسرة أعانهم الله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 24 ساعة
يا نورة و يا عبير ؛ . إذا مَلِقيتــوا زيت فــرامــل خَبـروني تـرى عِندي مِنه ألكثير .🛢😂😁.
.🛢.
.🛢.
وراح أرسِـــــل لِكِــن بَـــرميلين .ـ.🛢ـ🛢.ـ.😂🤣🤣🤣😁.
قوقاز[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 24 ساعة
حريم غريبه ضربتي امو يرجعك مثلا بطلقك لا اخوانو ولا اهلو راح يخلو يرجعك والحريم إلي يصفقولك كل وحده في بيتها نايمه وانتي عند اهلك مطلقه وادا ازوج وش المشكله أهم شيء عندك بيتك وانتي في الثلاتينات ماراح ياخد لا متزوج نفس الشئ خربتي بيتك بيدك ضحك عليكي الشطان وخربات البيوت
رعد ***[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 24 ساعة
الرجل شريك عقل ودين لزوجته ولايصح تجريحها لامن قبله ولامن قبل والدته الوالدة لها حقوق على إبنها وللزوجة حقوق على زوجها وغيرة الحموات كفر توصل لحد القتل ولوطلق زوجته رضا لوالدته حرام عليه لاطاعة لمخلوق بمعصية الخالق ولوتزوج بإخرى ح تتكرر السالفة والمفروض يبحث لوالدته بعريس اوبيت مستقل إذا إنها ارملة أومطلقة وإن كان والده موجود عليه التدخل
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 23 ساعة
مهمــــــــــا سَـــــــــوَت وعَمَـــــــلَت أمَــــــــــــه❤️️ فَجَنَــــــــــتِه تحـــت أقــــــــــــــــــدامـــــــها .👣👣❣️👣👣.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12296 ] نشر منذ 23 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل عليها
مهما فعلت لاتصل بك الامور لهذه الدرجه
انا[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 23 ساعة
تستاهل محراك الشر
مايكفي قاعدة عندها ببيتها وتحرض عليها بعد
Abdllh[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 23 ساعة
اعرس عليها وبعد العرس بسبوع ارسل لها ورقتها الاولى تقهرها انك اعرست عليها. والثانيه تقتلها بالطلاق. عشان تعرف قدر عمتها. ذي مثل مقام امها 😏
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ 23 ساعة
عبير + نوره
ترضين انتي واياها ان زوجك انتي وهي يكسر فم ابوك انتي والا هي ؟؟
تخيلي ياعبير انك تدخلين بيتك وتلقين ابوك مكسور فمه وطايحه سنونه
والدم يخرخر من وجهه وانتي كذلك يانوره تخيلي ذلك واللي فعل هذا في
ابوك هو زوجك
وش ردة فعلك يامحروسه انتي واياها ؟؟ خااااصة اذا كانت العصمه بيدك
.
ما اخفيكم سرّا ان بعض امهات الرياجيل فيها شرور وسوء منقطع النظير
وتسعى داااائما للمؤامره على زوجة ابنها ، ولكن ثقوا تماما ان هذه العجوز
قد وجدت ثغره على زوجة الابن استطاعت النفاذ من خلالها وبدأت تحيك
المؤامرات تلو المؤامرات على زوجة الابن ،، بالعربي هناك تقصير من زوجة
الابن في امر ما ، والام بطبيعتها وبعاطفتها تنشد الكمال لابنها ، حتى لو ان
هذا التقصير والنقص لا يتجاوز ٥٪ ولكن استطاعت الام بتضخيم الامور ،
ماهو الحل ؟؟
لتحرص كل زوجه ان تسد كل الثغرات وتلغي كل العيوب لتسد الباب المفتوح
، والزوج العاقل المتزن الرزين سيعرف ما اذا كان أمه مخطيئه او على صواب
بمعنى اذا رأي أمه صحيح في تزويج ابنها او غير صحيح وتاكدو ان الزوج لن يوافق
على رأي أمه طالما لم يجد في زوجته نقص ،، ترى الرجال عقلاء مهما كان البعض
منهم وضيع
انا اعرف احدى قريباتي مزوجه عيالها السبعه وجالسه تحرّض في اولادها كلهم وتحثهم
على الزواج الا واحد فقط ، رغم ان ابنها هذا متزوج من أمراءه بعيده عنهم
يعني من عائله اخرى ، وعندما سألته لماذا امك لا تطلب منك الزواج قال لان زوجتي
مهتمه بأمي وتلاطفها وتقدم لها الهدايا مرّه قطعة قماش ومرّه خاتم ذهب ومرّه
سجاده وهكذا دواليك ، والعجيّز جالسه تدعي لها بالتوفيق والستر ، اما حريم
الآخرين فمايجونها ولاتشوفهن الا بالمناسبات لذلك حقدت عليهن
عالعموم ، تصرف هذه الزوجه بضرب ام الزوج خطأ فاااااادح حتى وان صلحوا فستبقى
وصمة عار في جبين الابن وسيتذكرها على المدى البعيد ، وسيبقى موقف
مخجل ومخزي للمرأه على المدى البعيد ايضا امام ابنائها والعائلة بشكل
عام
لن ينسى التاريخ موقفها مطلقاً وسيأتي من يكسر فمها مستقبلا اما من
زوجها او من ابنائها او من زوج بنتها او من زوجه ابنائها ، فالدنيا دين
ولابد من استرداده طال الزمن او قصر
ابوباسم[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 23 ساعة
من يقول ان الرجل ملك للمرأه لتتصرف بهذا العمل هي جزء من حياته مع ثلاث اخريات لعمل بزنس او تأسيس شراكه اولاد وخلافه مع الحق في اخراجها اذا اخلًت بالعقد الرجل خر وطليق في اي عمل يفعله طبعأ وفق الشرع ..طلًقها لابوها فالجنه تحت اقدام الامهات.
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ 22 ساعة
اغلب العجايز متسلطات تسلبات
تزوج ولدها ثم تقعد مثل الخلد تحفر وراه
طيب زوجتيه خلص انطمي خليهم يعيشون حياتهم
لكن هذه تلقونها موذيه ويمكن عامله ذنب بام رجلها اول
واللحين جاء اللي ينتقم منها
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ 22 ساعة
المشكله لاصار الرجل ضعيف شخصيه وتابع لامه في الغلط
هنا لازم الحرمه تصحح وضعها معهم واللي يصير يصير
ليتها كانت كاسره راسها مو بس فكها
نورة[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 22 ساعة
اخ برق الوالد الله يرحمه ويغفرله الحمدلله علاقتي بعمتي رسميه كافيه خيري وشري وهي مشغوله بحياتها ومهتمه بمن بقي من عيالها عندها ماتتحركش لكن اشوف صديقاتي وعماتهم شي لايطاق خير اش الغيره ذي تغار الكهله ع شايبها وليش تحرشه اخرتها بيتزوج الثانيه ويفرح بعروسته وهي تنبلش بعيال ولدها خالتي كذا اخت امي تناشب وتغار وتحرش وولدها الضحيه الاولى وطيرتها والثانيه ع وشك ليش طيب والولد يقول انه مرتاح مع الثانيه بس امه تضغطه الرجال يوم من الايام يهج وينتحر ..هو غلط انها ضربتها بس من تراكمات اكيد ووحده مسكينه تعلمني انه حتى مو انها ساكنه مع اهله لا ممنوع منع بات يتقفل غرفة النوم احرقتني مسكينه قلت ليش وزوجك ليش مايقفل قالت يخاف يزعل امه قلت طيب وبناتها كيفهم مع ازواجهم قالت تلعن خير ازواجهم اذا زعلو بناتها طيب وبنات الناس يالظالمه حتى غرفة نوم ممنوع تتقفل ومايجيب المشاكل الا السكن المشترك الله يزيد المباعده بيني وبينهم ويزيد المحبه البعد يجيب المحبه والقرب يسبب تنافر وغيره ومحارش .. والي يقول اشرب زيت مدري وش مالومه رجال مايعرف كيد الحريم مسكين الي يوقع بينهم الله يكفيني شرهم مع احترامي لنفسي
ابو راكان[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 21 ساعة
والله بعض الأمهات تعامل زوجة ولدها كمها ملك من أملاكها تتصرف فيها على كيفها
اتركيهم في حالهم يعيشون انت لك وقت وهم لهم وقت الحسد مو زين
قوقاز[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 21 ساعة
والله لو رجعها مو رجال اليوم كسرت فك امو بكره تدعس وجهو الدين معامله وليس ضرب حرمه كبيره اخر عمرها تتهان وتنضرب ليش ماعندها أحد يحميها الدوله تحميها الله أمر ببر الوالدين روحي بيت اهلك وفيك الناس من شرك يلقى زوجه صالحه تحب اموه وتباريها
M-512[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 21 ساعة
هي خبلة ومقرودة لو انها عاقلة طلبت منه ورقة الطلاق وخلاص اما مسألة انك تضربين أمه سلاماااات ههخخ الله لايبتلينا بس،،، فيه الف رجل غيره يمكن تعيشين مع رجل افضل يحبك ويقدرك وحتى يهتم بااولادك اكثر من والدهم الحقيقي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 20 ساعة
الزوج رخمه وسلامتكم ولا ماكان صار الي صار
والزوجة ماقصرت وكسرت الفم الي مبهذلها
بعض العمات متسلطه وطويلة لسان
مع احترامي.
M-512[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 19 ساعة
لا ياأخ القرني فيه شئ اسمه تطليق بالإحسان لو انه صارح زوجته أول يمكن هي توافق وان ما وافقت يقول لها الأسلام محلل 4 نساء وإذا انتي رافضة روحي لبيت أهلك ابطلقك بإحسان فقط مع انه ابغض ما عند الله الطلاق، بس معلق القرني انت تسبب فتنة تخلي النساء الحين يسبب مشاكل مع بعضهن.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 19 ساعة
يالله المستعان
طيب ضربتيها من شان حرضت ع الزواج
طيب مافكرتي بعد ضربك لها وش مصيررررررررررررررررررررررك
الله لايبلانا
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 19 ساعة
ههههههه ههههههههه
يعني ماشفت بين عيونك الا القرني
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 19 ساعة
يا إخـــــــــت نورة . ــ .
.
أنا إللـي خــــلاني أقــــول ألكــــلام ذا يــوم قِلتـــــــي ..
.
كفوو انتي بنت رجال وان شالله تكون عبرة لغيرها من العجايز ..
.
وإلا مـاهــــو كُـــــرهٍ منــــي ولا عــــداوه لا سَمَــــح الله .😊.
.
حسيت إنِــك مُعــــجَبَه بِمــــا فَعَــــلَت وتُـأيــــدينــــــها عـــــــــلاه .🤔😠.
.
بَـــس يـــوم قـــــــريت رَدَك علــــى بــــرق والــوالــد الله يــرحمه ويغفــرلــه إنشاء الله .
.
تِفَهَــــــمت بعــــض كلامِــــــك . بــس ليــــــتِك ماقِلتــــي ..كفوو انتي بنت رجال..🤔🤔.
.
لأن ألبنت إللــــي يربونــــها رِجــــال مَتسَــوي مِثِــــل مــا سَــــوَت ألمــــــاخــــــــوذه .😡.
.
وأنا آسِـــــــــف عَـــــن ســالفـــــــة ألزيــــــت وراح أخـــــــليه ل عبير ؛. .😊😅.
.
إلا إذا رَدَت وإشـــــــــرَحَت ســـــــــبب كلامـــــها مِثـــــــلِك .🙄🙄.
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ 18 ساعة
ياخت نوره ، صلي على النبي
الكهله اللي تقولينها تراها أمه اللي حملته في بطنها وارضعته من ثديها
وبعد هذا هي الجنه بالنسبه له ، والرسول أوصى بالام ثلاث مرات ، اوافقك
الرأي ان فيه عجائز سيئات ولكن اعلمي يقينا ايتها الزوجه انكِ وان دخلتي
في تنافس مع ام زوجك ستكونين انتي الخاسره خاااااصة اذا كان رجّالك يخاف
الله وفيه ذَرَّة مرجله ، اما اذا كان رجالك اهبل وغبي وامّعه فستنتصرين وتستحوذين
عليه ولكن أعلمي انه بإستحواذك هذا قد اغلقتي عليه باباً من أبواب الجنه واعلمي
انه بإستحواذك سيكون ديناً ستدفعينه قبل موتك وستشاهدينه في ابنائك
قبل وفاتك وسيشاهده ذلك الأهبل اللي استحوذتي عليه قبل وفاته
نصيحتي لكِ يانوره انتي وكل بنت ، لايغرنّكن الشباب والصحة فمألكم للهرم
والكِبَر
والزوجة العاقله هي من تفرح اذا رأت زوجها يجب أمه ويحترمها لان ذلك
سيكون مؤشر على رزانته ومرجلته.
وش تبغين في انسان عاااااق وكاره لامه او ابوه ؟؟؟ سيسقط من عين كل حٌرَه
شريفه اذا ما عَلِمت ان زوجها عاااق وارخمه وزلابه ولابه خير للاقرب منك
.
نوره
خوذيها نصيحة من اخ لا يريد من نصيحته الا وجه الله ،،، لا تجعلين علاقتك
بأم زوجك رسميه ، بل خلّيها علاقة محبه وعطف ورحمه ، فإنتي معها بهذا
التصرف كمن يزرع الان ليحصد غدا
فإن انتي زرعتي شوك فستحصدين شوكا وان انتي زرعتي وردا ستحصدين وردا
.
نوره والكلام لكل امرأه
سيسعد زوجك وحبيبك فيما لو قلتي له أعطني ٢٠٠ ريال لأشتري لامك هديه
ثم شريتي لها هديه بسيطه وقدمتيها بنفسك
سيسعد زوجك وأبو عيالك لو قلتي سنحمل عشائنا في ليلة سبت او جمعه وقلتي
نذهب به لامك لنأكل معها ليله واحده بالأسبوع او كل شهر حتى.
هنا فقط ستكونين معول بناء لا معول هدم ، وستحظين بإحترام الزوج وأمه وإخوان
زوجك وأخوات زوجك وكل العائله
لماذا التنافر والرسميه في التعاملات الاسريه ؟؟
اتقوا الله ياناس في أرحامكم فالرحم موصولة بالعرش
Ghadi[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 17 ساعة
مريضه اجل من حقه يتزوج عليها ذي تعتبر زي امها اذا ماحترمت ام زوجها مافيها خير
المر[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 17 ساعة
الايتزوج عليها ماتسامح عليها هاذي الهرجه تنقز بلوف المره ضربتها غاب ذهنها ماعاد تدري عن الصواب والخطا يادافع البلاء يمكن الكهله تسامحها وترجع المياه لمجاريها جائز كل شي الصبر هو اللي طيب لكن من يسمغ
نورة[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 17 ساعة
والله انها بنت رجال لانها صبرت صبرت ثم هجمت .. بعض العجايز تدور للشر تزوجينه طيب وراه مصاريف عيال هموم مو فرحه له وقهر لزوجته وبعدها والله يندم انه تزوج لو تحبه تنصحه يسد في عياله ويعيشهم احلى عيشه بدال مايجلس متقسم بين ثنتين ويشيب راسه قبل وقته
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 17 ساعة
بعض النساء يسقط نجربته او تجربة صديقة على المشاكل المشابهة ولكن من الحكمة ان لا نحكم حتى نسمع جميع الاطراف فقد تكون زوجة الابن متجاهلة لحماتها ام زوجها ولا تحترمها او تقدرها مما دعا الام ان تحرض ابنها للزواج وقد تكون الام مزعجة للزوجة وكانت ردة الفعل من الزوجة بهذا الاسلوب
ولكن العمل الصحيح هو ان تذهب الزوجة لبيت والديها وتطلب منهم وضع حد وقاطع لما بدر من حماتها
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 17 ساعة
يا أبــوفــارس صَـــــــح إلســانِــك وعــــــلا شــــأنِــك يحبــــيبي وأخــــي ونــــور عيـــــني .❤️️.
.
علــــــى ذا ألكـــــلام ألجمـــيل وألمـــــازون وزن ألـــذهــــــــب👑 وألألمــــــــــاس💎 .😍.
.
أبوفارس ما يقول إلا كِل شي راقي مليان إحساس . ليت يسمعونه كِل ألناس .🌹.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 17 ساعة
يخــــــــيتي ..ــ…نورة..ــ…
.
بَـــــــــــــس ليتـــــــها مــا كَـــــــسَرَت فَــــــــم أم زوجـــــــــها وإشلَـــــــعَت ســــــنونـــــــها .
.
والله يكتِب إللــي فيه ألصلاح وتسامِحها أم زوجـــــها وتِرجَع ألمياه لِمَجاريها .
.
أللـــــــــــــــــــهمَ آمــــــــــــــــــــــين يارَب ألعالمـــــــــــــــــــــين .
روووووز[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 15 ساعة
اللي اسمها امل الطيار تحزن مرة شكله ما احد طال في وجهها نفسها تكون رقم اثنين اوثلاث او اربع وما هي لاقية
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 12 ساعة
ويحاول عدد من المقربين من الأسرة الإصلاح بين الزوجين..!!!الله يهديكم ويصلحكم أي إصلاح وقد ضربت أمه؟!
أقسم بالله لو تعرضت لمثل الموقف، لا سمح الله، لضربت زوجتي وطلقتها حتى لو كان عندي 10 أولاد منها ولا أسف عليها!
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1723 ] نشر منذ 10 ساعات
صباح الخير … حسبي الله عليها .. مصارعه😧… ماألومه لو تزوج عليك يخرب بيتك ايش الدفاااشه ذي.. في كذا نسوان معقوله!!! والمفروض يطلقها ولايتنازلو عن الشكوى عشان تتأدب مع كبار السن
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 10 ساعات
خيتي ناقده ومتابعه🌷 .
.
الله يصبحِك بالنور وكِل أنواع ألورد وألزهور ياإللي من شاف طَلِتِك ماينام مقهور .🌹💐.
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1723 ] نشر منذ 10 ساعات
هههههههههههه راعي يااابختي على هالاستقبال الحلو😍بجد اشكرك ياذوووق😘
sultanaus[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 9 ساعات
على زق يالمخيسة لابوكي على ابو من رباكي يالزلابه … شكلك مثل عينة الزوجه … بتبطين عظم الين يجيكي زوج دام تفكيرك بهذا الشكل
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ 9 ساعات
يا اخوان المفروض ان لا نتضايق من بعض الردود واصحابها احرار في طرح وجهة نظره لذلك لا يجوز التهجم على صاحب الرأي والمفروض تكون ردودنا على الموضوع فقط
بالنسبه للموضوع اغلب امهات الزوج تكره الزوجه واتصور ان هذا عامل نفسي بمعنى ان الام ترى ان الزوجه خطفت ابنها اللي تعبت في تربيته منذو الصغر الى ان تزوج
وبعضهن تجدها سمن على عسل مع زوجة ابنها وما قامت به الزوجه لابد انه نتيجة تراكمات قديمه نتج عنها ارتكاب هذه الجريمه في حق الام وهذا خطاء كبير
وموضوع ان الزوج تزوج عليها او يفكر بالزواج هذا موضوع لا يدفعها الى ضرب ام الزوج لان الزواج مره اخرى امر طبيعي ولو صبرت الى ان ترى النتيجه ومن ثم تقرر اما العيش معه او طلب الطلاق
طلال المدينة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
ان الزوجة غلطانة في تصرفها لانها استعجلت وخصرت زوجها وابنائها وحياتها الزوجية لو رضت بزوجة ثانية كانت المصيبة اهون لكن لا تلام في لحضة غضب والله يصلح النية والذرية
هزيم[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 19 دقيقة
رااعي الددسن
احب اقولك دايم وانت مدرعم ومستعجل في ردودك يا اخي.
واحب اقولك شي .
انا عندي موية رديتر شاريها من الوكاله .
ماودك فيه
زي ماقلت لنوره فوق.
هزيم[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 14 دقيقة
برق
صحيح اسم على مسمى
برق
لكن هل فهمتقصدي يابرق.
كنت اتمنى ان تكون شمس وليس برق.
وافهم يافهيم