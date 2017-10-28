العيسى: المملكة تتطلع للمنافسة العالمية في مجال التعليم والتقنية

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير التعليم أحمد بن محمد العيسى أن قيادة المملكة تتطلع من خلال رؤيتها 2030 أن تكون هناك منافسة على المستوى الدولي وأن نواكب كل التطورات التي تحصل في عالم الأعمال وعالم التقنية، ونحن نتطلع إلى التحول إلى بيئة رقمية تفاعلية تعزز الإستراتيجيات التربوية وتدعم فرصة التعليم الذاتي.

وتابع العيسى أن المملكة تتطلع أيضاً إلى تعليم نوعي وتغيير جذري ومواكبة للتحديات التي تواجهها المملكة في مجال تنمية القوة البشرية، وفي تأهيل الأجيال القادمة، مشيراً إلى أنه ورسالة البرنامج هي دعم تقدم المعلم والمتعلم من خلال تغيير نمط التعليم التقليدي إلى تعليم تفاعلي وبيئة فيها كثير من التواصل مع كل عناصر العملية التعليمية.