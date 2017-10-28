بالأرقام.. منطقة وسط الملعب مملكة الهلال

نواف السالم(صدى):

أظهرت الإحصائيات سيطرت نادي الهلال تحت قيادة المدرب الأرجنتيني “ رامون دياز ” ، على منطقة وسط الميدان، بل وأصبح أكثر فريق قادر على التحكم في وسط الميدان في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

ولم يخسر الفريق الأزرق الاستحواذ أمام أي منافس في الموسم الحالي بل حقق تفوق كبير على كبار الأندية مثل الاتحاد والنصر، فالهلال سيطر على الكرة بنسبة 70% في الجولة الأولى ضد الفيحاء ثم 65% أمام التعاون ثم 73% ضد أحد.

وفي الجولة الرابعة سيطر الهلال على الاستحواذ بنسبة 63% أمام الاتحاد ثم 64% ضد القادسية و68 % في مواجهة الباطن وفي الديربي بالجولة الثامنة سيطر بنسبة 70% في مباراة من جانب واحد من ناحية الاستحواذ.

يذكر أن الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري هذا الموسم.