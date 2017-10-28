95.8 % من موظفي القطاع الخاص تخطت أعمارهم 60 عاماً ذكور

عادل الحربي(صدى):

كشفت بيانات إحصائية رسمية أن عدد العاملين والموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً في القطاع الخاص ولا يزالون مسجلين بالتأمينات الاجتماعية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغ نحو 361 ألفاً و942 موظفاً، شكَّل الأجانب منهم نحو 90%

وأوضحت البيانات أن عدد الموظفين الأجانب الذين تخطت أعمارهم 60 عاماً بلغ نحو 326 ألف موظف، مقابل 35 ألفاً و855 مواطناً.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الموظفين الذكور ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً بالقطاع الخاص بنحو 95.8%، مقابل 4.2% للإناث ونحو 55% من هؤلاء الموظفين يعملون في قطاعي التعليم والصحة.