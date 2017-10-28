بالفيديو.. دنيا بطمة ترد على منتقدي إجرائها عملية تجميل
ردت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها على ” سناب شات ” ، على منتقدي نشرها صورة وهي تخضع لعملية تجميل جديدة في أحد المراكز.
وأظهرت الصورة أنها خضعت لعملية حقن لوجنتيها وشفتيها بالبوتوكس. كما أجرت عملية تقشير وأقنعة لبشرة وجهها.
وقالت بطمة في ردها على منتقديها: ” أنا مو من النوع اللي أقول ما سويت تجميل” ، مضيفة: ” ندل الناس على الشي الحلو. ونخاطر بروحنا وبعدين نقول للناس إيش تسوي ” .
وتابعت: وشفتي واضحة وما أقول ما مسويتها.. حلو الإنسان يطور روحه للأجمل مو للأبشع.
وأشارت إلى أنها تتميز بالوضوح ولا تخفي أي شيء عن أحد. وقالت: إذا قاعدة أسوي شي عاجبني ما أقول رباني. الناس بتطور روحها للأجمل.
صاعق[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
اتوقع مستقبلا راح نشوف عمليات التجميل مثل المطاعم السريعة تجي عند نافذة الطلبات الخارجية ويسمكرون خشتك في أقل من ثلاث دقايق، لا وتاخذ مع الطلب بطاطس ومشروب كولا مجانا
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ 17 ساعة
ياحراااام يعني غصب تطلعي جميله
.ارتاحي مهما عملتي تبقين قبيحه
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.المشكله صدى قبل كم شهر طلعوا لها خبر انها تعلن لكريم لاسمرار الرقبه والركب والابط
وتقول انه نفعها …معناته كنتي شكل قبيح وصفات قبيحه 😂😂
ماينفع فيك اي تجميل
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1723 ] نشر منذ 10 ساعات
بشعه بعد كل العمليات … استغفر الله وبس🌚
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ 10 ساعات
……😂😂😂😁😁😁😄😄😄😊😊😊😅😅😅……
مطـــــــــــر الاســــــــود[ عدد التعليقات: 2095 ] نشر منذ 7 ساعات
مبروك لاطباء التجميل زادكم الله من نعيمه وكثر من الخبلان اللي منشطين سوقكم