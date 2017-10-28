بالفيديو.. دنيا بطمة ترد على منتقدي إجرائها عملية تجميل

أماني الغامدي(صدى):

ردت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها على ” سناب شات ” ، على منتقدي نشرها صورة وهي تخضع لعملية تجميل جديدة في أحد المراكز.

وأظهرت الصورة أنها خضعت لعملية حقن لوجنتيها وشفتيها بالبوتوكس. كما أجرت عملية تقشير وأقنعة لبشرة وجهها.

وقالت بطمة في ردها على منتقديها: ” أنا مو من النوع اللي أقول ما سويت تجميل” ، مضيفة: ” ندل الناس على الشي الحلو. ونخاطر بروحنا وبعدين نقول للناس إيش تسوي ” .

وتابعت: وشفتي واضحة وما أقول ما مسويتها.. حلو الإنسان يطور روحه للأجمل مو للأبشع.

وأشارت إلى أنها تتميز بالوضوح ولا تخفي أي شيء عن أحد. وقالت: إذا قاعدة أسوي شي عاجبني ما أقول رباني. الناس بتطور روحها للأجمل.

