علا الفارس تحتفل بعيد ميلاد لجين عمران بطريقة غريبة

الأحد 29
أكتوبر
لا حول ولا قوة الا بالله
ش ذي السنون ياعلا😁😊
يخيتي جنوبيه ذي سنون تِمســاح🐊 جيعان .😁😂😄😂.
ههههه😊استغفر الله ياخوي😁😊
أستغفر الله ألعظيم من كل ذنبٍ عظيم .
.
جزاكِ الله خــــــــــير خيتي وردة الجنوب .🌹.
قال تعالى(وقل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا) سؤالي هو: هل تستغفر الله عز وجل كثيرا …
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 22 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 10 ساعات
ش ذي السنون ياعلا😁😊
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 10 ساعات
يخيتي جنوبيه ذي سنون تِمســاح🐊 جيعان .😁😂😄😂.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 10 ساعات
ههههه😊استغفر الله ياخوي😁😊
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 9 ساعات
أستغفر الله ألعظيم من كل ذنبٍ عظيم .
.
جزاكِ الله خــــــــــير خيتي وردة الجنوب .🌹.
كله منكم[ عدد التعليقات: 764 ] نشر منذ 8 ساعات
قال تعالى(وقل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا) سؤالي هو: هل تستغفر الله عز وجل كثيرا …