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  3. علا الفارس تحتفل بعيد ميلاد لجين عمران بطريقة غريبة

علا الفارس تحتفل بعيد ميلاد لجين عمران بطريقة غريبة




6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 22 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 9 ساعات

أستغفر الله ألعظيم من كل ذنبٍ عظيم .
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جزاكِ الله خــــــــــير خيتي وردة الجنوب .🌹.

[ عدد التعليقات: 764 ] نشر منذ 8 ساعات

قال تعالى(وقل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا) سؤالي هو: هل تستغفر الله عز وجل كثيرا …

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