بالفيديو.. وصلة رقص مثيرة لمي عز الدين في حفل زفاف

أماني الغامدي(صدى):

أشعلت الفنانة المصرية مي عز الدين ، برقصها حفل زفاف الفنان تامر شلتوت، والذي أٌقيم أمس بأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة بحضور عدد من الفنانين.

ودخل ” تامر شلتوت ” وعروسته ” يارا ” في وصلة رقص على أغنية ” يا حلوة يا شايلة البلاص ” ، كما تفاعلت مي عز الدين مع الأغنية بحرارة ودخلت هي الأخرى في وصلة رقص مع العروسين.

يذكر أن تامر شلتوت يشارك في مسلسل ” بين عالمين ” مع النجم طارق لطفي، والذي يعرض على شاشة قناة ” سي بي سي ” .