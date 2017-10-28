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بالفيديو.. وصلة رقص مثيرة لمي عز الدين في حفل زفاف

بالفيديو.. وصلة رقص مثيرة لمي عز الدين في حفل زفاف
أماني الغامدي(صدى):

أشعلت الفنانة المصرية مي عز الدين ، برقصها حفل زفاف الفنان تامر شلتوت، والذي أٌقيم أمس بأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة بحضور عدد من الفنانين.

ودخل ” تامر شلتوت ” وعروسته ” يارا ” في وصلة رقص على أغنية ” يا حلوة يا شايلة البلاص ” ، كما تفاعلت مي عز الدين مع الأغنية بحرارة ودخلت هي الأخرى في وصلة رقص مع العروسين.

يذكر أن تامر شلتوت يشارك في مسلسل ” بين عالمين ” مع النجم طارق لطفي، والذي يعرض على شاشة قناة ” سي بي سي ” .

Posted by ‎Tamer Shaltout – تامر شلتوت‎ on Friday, October 27, 2017

 


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