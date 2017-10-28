رئيس الهلال يكشف مخاوفه من مباراة البطولة الآسيوية

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، الأمير نواف بن سعد، أن الفريق جاهز بدنيا وفنيا لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراتي الذهاب والإياب بنهائي آبطال آسيا، لكنه يخشى التحكيم الآسيوي.

وقال الأمير نواف بن سعد في تصريحات لبرنامج كورة على قناة خليجية: ” كان هناك ظلم تحكيمي واضح في نهائي آسيا بين الهلال وسيدني الأسترالي، والدليل أنه لازلنا نتحدث عن هذا الظلم حتى اليوم، مضيفا أنه حتى هذه اللحظة تم ارسال 17 إسم لا يوجد فيهم مسؤول مهم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سوف يحضر لذهاب النهائي الآسيوي الذي سيلعب في الرياض.

وأوضح أنه لا يشعر بالخوف من نهائي آسيا، وكل ما يقلقه هو عدم اختيار من هو كفؤ لإدارة هذه المباريات.