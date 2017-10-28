صورة مروعة لجنين تعرضه للسخرية قبل ولادته
تعرضت الأسترالية ” شارني تيرنر ” للمضايقات والأنتقادات عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشرها صورة مروعة لجنينها ، مؤكدة رفضها إجراء عملية إجهاض .
وكانت شاركت تيرنر صورة لجنينها عبر تويتر من جلسة تصوير بالموجات فوق الصوتية، لكن وجه جنينها ترك المستخدمين في حالة رعب، ووصفه البعض بالشرير، في حين قارن آخرون وجهه بوجه شخصية فولديمورت الشريرة في فيلم ” هاري بوتر “.
ورغم ذلك قالت شارني إن أخصائي الموجات فوق الصوتية قرر التقاط صورة أمامية لجنينها وكانت أكثر الصور رعبا التي رأتها طوال حياتها، وأوضحت أن الجمجمة البشرية تبدو بهذا الشكل عند المسح الضوئي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36747 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يوم واحد
الله المستعان حتى اللي في بطن امه ماسلم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ 22 ساعة
أعـــوذ بالله مِــن ذا ألــوجه ذي يمكن متزوجه مِــن شَمــهورِش ملِك ألجـــان .👻👽💀.
M-512[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 20 ساعة
اعوذ باالله من الشيطان الرجيم ،هذا عشانها كافرة.
ام محمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 19 ساعة
يارب ياكريم ياعطوف ياربنا ورب كل شي يا مالك السموات والارض الحى القيوم الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد الله ياالله اني اطلبك ان ترزقني الذرية الصالحه ياربي اكرمنى بنعمة الذرية واكرمنى بعيش لحظة الامومة يالله ياارحم الراحمين يا سميع يا عليم
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 18 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ناصر[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلانا على كثير من خلقة تفضيلا