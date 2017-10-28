صورة مروعة لجنين تعرضه للسخرية قبل ولادته

متابعات(صدى):

تعرضت الأسترالية ” شارني تيرنر ” للمضايقات والأنتقادات عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشرها صورة مروعة لجنينها ، مؤكدة رفضها إجراء عملية إجهاض .

وكانت شاركت تيرنر صورة لجنينها عبر تويتر من جلسة تصوير بالموجات فوق الصوتية، لكن وجه جنينها ترك المستخدمين في حالة رعب، ووصفه البعض بالشرير، في حين قارن آخرون وجهه بوجه شخصية فولديمورت الشريرة في فيلم ” هاري بوتر “.

ورغم ذلك قالت شارني إن أخصائي الموجات فوق الصوتية قرر التقاط صورة أمامية لجنينها وكانت أكثر الصور رعبا التي رأتها طوال حياتها، وأوضحت أن الجمجمة البشرية تبدو بهذا الشكل عند المسح الضوئي.