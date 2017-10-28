رقم تاريخي في انتظار برازيلي الهلال

الرياض(صدى):

تمكن لاعب الهلال البرازيلي كارلوس ادواردو من التسجيل في مرمى النصر مساء الخميس في اللقاء الذي إنتهى بفوز الهلال بهدفين لهدف في ثامن جولات الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الملز.

ووصل إدواردو للهدف رقم 49 مع الهلال في مختلف المسابقات ليبتعد بفارق 10 أهداف فقط عن مواطنه محترف الهلال السابق كارلوس نيفيز الذي سجل 59 هدفا كهداف الهلال التاريخي بين الأجانب.

ادواردو هو أكثر اللاعبين تسجيل للأهداف بقميص الهلال في الدوري هذا الموسم برصيد 5 أهداف بجانب كونه الأكثر صناعة للفرص بـ16 فرصة والأكثر تسديدًا على المرمى بـ11 تسديدة.

ويعد إدواردو أكثر لاعب في صفوف الهلال شارك في مختلف المسابقات بلعب 11 لقاء من أصل11 مباراة.