مطالبات نصراوية برحيل الأجانب
أكدت جماهير نادي النصر بضرورة تغيير أجانب النادي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة وانتقدت جماهير النصر المستوى الهزيل لكلا من حسام غالي – سعد لكرو – ويليام جيبور ومحمد فوزير.
وتشعر جماهير النصر بالندم الشديد بسبب فشل إدارة النادي في ضم الظهير الأيسر التونسي الدولي علي معلول الذي قادم الأهلي المصري للتأهل لنهائي دوري الأبطال الأفريقي بالتأهل أمام الترجي والنجم الساحلي التونسيان في دور الثمانية ونصف النهائي.
وفشل النصر في اقناع النادي الاهلي المصري في الصيف الماضي بالتخلي عن معلول ليتم اللجوء لفكرة ضم المغربي سعد لكرو.
وطالبت جماهير النصر التحرك كذلك من أجل ضم خاما بيليات الجناح الزيمبابوي لنادي صن داونز الجنوب أفريقي بدلا من المغربي فوزير الذي لم يقدم أوراق اعتماده مع النادي.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 510 ] نشر منذ يوم واحد
يا زمان العجايب وش بقى ماظهر.
منهو الشماعة القادمة لتعليق الفشل وإخفاقات الفريق عليه.
ياناس ؟؟ يابشر ؟؟ياهوه فريق يملك أفضل عناصر في خط الوسط في المملكة بشهادة أغلبية النقاد الرياضيين،؟؟؟وهذا حال الفريق.
كان بالإمكان أفضل مما كان،،أي من اخطاء الإدارة إعارة اللاعب عبدالرحمن الدوسري،،والتعاقد مع المحترف المصري حسام غالي رغم كبر سنه،،وهل ممكن أن يعطي في الكبر أفضل من بداياتهالرياضية؟؟ ——– عجبي.
خط الوسط في كل فريق هو دعامة الفريق وأقو الخطوط التي تبداء منها وتنتهي وتبنى الفرق والبطولات.
يوجد في الفريق لاعب أثبت للجميع أنه ورقة رابحة ،ويعمل إرباك وقلق لأي خط دفاع يلعب أمامه هذا اللاعب،
ويصنع إهداف من أضعف الفرص إلى متى أين (( حسن الراهب)).