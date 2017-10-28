مطالبات نصراوية برحيل الأجانب

الرياض(صدى):

أكدت جماهير نادي النصر بضرورة تغيير أجانب النادي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة وانتقدت جماهير النصر المستوى الهزيل لكلا من حسام غالي – سعد لكرو – ويليام جيبور ومحمد فوزير.

وتشعر جماهير النصر بالندم الشديد بسبب فشل إدارة النادي في ضم الظهير الأيسر التونسي الدولي علي معلول الذي قادم الأهلي المصري للتأهل لنهائي دوري الأبطال الأفريقي بالتأهل أمام الترجي والنجم الساحلي التونسيان في دور الثمانية ونصف النهائي.

وفشل النصر في اقناع النادي الاهلي المصري في الصيف الماضي بالتخلي عن معلول ليتم اللجوء لفكرة ضم المغربي سعد لكرو.

وطالبت جماهير النصر التحرك كذلك من أجل ضم خاما بيليات الجناح الزيمبابوي لنادي صن داونز الجنوب أفريقي بدلا من المغربي فوزير الذي لم يقدم أوراق اعتماده مع النادي.