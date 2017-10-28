رئيس الهلال السابق يهاجم الاتحاد الآسيوي

الرياض(صدى):

هاجم رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مطالبًا بوضع حد لما أسماه بـ ” عبث ” الأخير تجاه الأندية والمنتخبات السعودية.

وكتب الأمير، عبر حسابه بموقع تويتر :” أودّ أن أوضّح، أنه بعد مباراة نهائي الفضيحة نيشيمورا (نهائي دوري أبطال آسيا 2014)، أرسلت رسالة هاتفية للشيخ سلمان بن خليفة (رئيس الاتحاد الآسيوي)، أقول فيها إنَّ ما حدث أمر لا يليق ”.

وأضاف :“ كان رده علي: ثق تمامًا أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، وأنه مستاء مما حدث.. وللأسف مرّ الأمر مرور الكرام واللئام معًا.. ولم يحدث أي شيء ”.

وتابع :“ عبث الاتحاد الآسيوي تجاه أنديتنا ومنتخباتنا، لا بد أن يوضع له حد ”.