نشر : منذ يوم واحد 1٬563 5 فيديوهات متنوعة العميد حسن الشهري يشرح لمذيع BBC الجاهل استراتيجية السعودية باليمن
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36748 ] نشر منذ يوم واحد
الله يعين حكومتنا على نباح النابحين ,,
Zezu[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ يوم واحد
والله نشف ريقه..ههههههههه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 23 ساعة
كفو والله يا صبي بني شهر الكرام … الجمته وعلمته قدر حجمه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ 22 ساعة
كَفـــــــــو عــــــلاك ثُــم كَفـــــــــو عــــــلاك يا حسن الشهري بارك الله فيك .👍👍🏽💐👍👍🏽.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 22 ساعة
طيب