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  3. العميد حسن الشهري يشرح لمذيع BBC الجاهل استراتيجية السعودية باليمن

العميد حسن الشهري يشرح لمذيع BBC الجاهل استراتيجية السعودية باليمن




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 36748 ] نشر منذ يوم واحد

الله يعين حكومتنا على نباح النابحين ,,

[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ يوم واحد

والله نشف ريقه..ههههههههه

[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 23 ساعة

كفو والله يا صبي بني شهر الكرام … الجمته وعلمته قدر حجمه

[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ 22 ساعة

كَفـــــــــو عــــــلاك ثُــم كَفـــــــــو عــــــلاك يا حسن الشهري بارك الله فيك .👍👍🏽💐👍👍🏽.

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