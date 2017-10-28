صراعات داخل المؤتمر الشعبي اليمني بعد اختراق إعلام المخلوع

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية إن عناصر حوثية اخترقت حزب المؤتمر الشعبي العام ووسائل الإعلام الموالية لصالح، موضحة أن إقالة رئيس المركز الإعلامي في الحزب، أحمد الحبيشي، جراء تعاونه مع الحوثيين.

وأوضح مصادر مقربه من المخلوع صالح، أن إقالة الحبيشي جاءت بسبب إساءته إلى الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، سلطان البركاني، وتوجيهه التهم إليه بتهريب الرئيس عبدربه منصور هادي من صنعاء .

وأشارت إلى أن تزايد شكوك وصراعات أعضاء المؤتمر الشعبي، لاسيما بعد تمكن الحوثي من اختراق الحزب وزرع خلايا له داخل تركيبته، إضافة إلى وجود خلافات بين طرفي الانقلاب تؤكد خداع تحالفهما وزيف إعلامهما .