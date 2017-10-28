واتس آب يطلق ميزة جديدة لكن بشروط

أماني الغامدي(صدى):

أطلق واتس آب ميزة جديدة تتيح إمكانية حذف الرسائل المرسلة عن طريق الخطأ من المحادثة، لتختفي تماما.

ووفقاً لشبكة ” روسيا اليوم ” تتيح الميزة التي يطلق عليها رسميا اسم ” Delete for Everyone ” ، إمكانية إخفاء الرسائل عن الأشخاص الآخرين الذين تُجري معهم المحادثة، وعن نفسك أيضا.

ومع ذلك، يتطلب تفعيلها استخدام المرسل والمستلم لأحدث إصدار من واتس آب، كما أن الميزة لا تعمل إلا ضمن الرسائل المرسلة خلال آخر 7 دقائق، فبمجرد انقضاء هذه الفترة الزمنية، لن يكون بالإمكان إلغاؤها.

وتعمل ميزة ” Delete for Everyone ” على جميع أنواع الرسائل، بما في ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو وملفات الجيف والمستندات.

ولإلغاء إرسال الرسالة، يجب أن تضغط على الرسالة بشكل مستمر لتظهر قائمة من الخيارات، ثم النقر على خيار ” Delete for Everyone “.

وأوضح واتس آب: ” أنه سيتم استبدال الرسائل التي تحذفها بنجاح بعبارة ” تم حذف هذه الرسالة ” في المحادثة “.

وتجدر الإشارة إلى أن نجاح الميزة، لا يعني أن المرسل إليه لن يرى الرسالة المحذوفة، فقد يراها قبل أن تقرر إبطالها.

الجدير بالذكر، أن عملية تثبيت الميزة الجديدة في جميع الأجهزة ” بطيئة جدا ” ، لذا لا تقلق إذا لم تكن قادرا على الاستفادة منها في الوقت الحالي.